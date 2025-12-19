10.050 mAh Bataryalı Ucuz Tablet Geliyor! 12 GB RAM'i Var

OPPO, bütçe dostu yeni bir Android tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Pad Air 5'in tanıtım tarihi belli oldu. OPPO'nun yeni tableti önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılacak. Tablet dev batarya, yüksek yenileme hızı, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Pad Air 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad Air 5, 25 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Ayrıca tabletin bir görseli de paylaşıldı. Görüntüye göre tabletin arka yüzeyinde sol üst köşede bir adet kamera yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca OPPO markası da bulunacak. Bu görsel, tabletin kalem desteğine sahip olacağını da gösteriyor.

OPPO Pad Air 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 12.1 inç

12.1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1980 x 2800 piksel

1980 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

MediaTek Dimensity 7300 Ultra Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Batarya: 10.050mAh

10.050mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Pad Air 5, 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bütçe dostu Android tablet, 1980 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön kamera da 8 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Tablet gücünü MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OPPO Pad 5'te sekiz çekirdekli Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek tablet, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. Ucuz tablet 10.050 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. OPPO Pad Air 5 ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

OPPO Pad Air 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Pad Air 2 için 1.299 yuan (7.905 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. OPPO Pad Air 5'in ise 1.600 yuan (9.737 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı tabletin farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.