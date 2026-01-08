OPPO'dan 200 MP Kameralı Bütçe Dostu Telefon! 12 GB RAM'i Var

OPPO Reno 15 Pro Mini satışa sunuldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, güçlü donanımı sayesinde yüksek performans sunuyor. Yeni Android telefonu Reno 15 Pro Mini, güçlü donanımın yanı sıra yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

OPPO Reno 15 Pro Mini Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Parlaklığı: 3600 nit parlaklık

3600 nit parlaklık Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 7i

: Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: MediaTek Dimensity 8450

MediaTek Dimensity 8450 RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

256 GB / 512 GB UFS 3.1 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Video Kaydı: 4K 60 FPS

4K 60 FPS Batarya: 6.200 mAh

6.200 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 + IP68 + IP69

6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Reno 15 Pro Mini, OLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 460 PPI piksel yoğunluğu, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit maksimum parlaklık sunuyor. 187 gram ağırlığındaki akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8450 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplam sekiz adet çekirdek mevcut. OPPO Reno 15 Pro Max'te de aynı işlemcinin tercih edildiğini belirtelim.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefonda 12 GB LPDDR5X RAM yer alıyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. REno 15 Pro Mini'de 6.200 mAh batarya kapasitesi bulunacak. NFC özelliğine sahip olan cihaz ayrıca 80W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

OPPO Reno 15 Pro Mini Fiyatı