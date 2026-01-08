120Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Geliyor! 8 GB RAM'i Var

TECNO'nun uygun fiyatlı Android telefonu Spark Go 3 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda TECNO Spark Go 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefon önümüzdeki hafta tanıtılacak. Akıllı telefon, yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.

TECNO Spark Go 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Spark Go 3'ün 16 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Tanıtım tarihine dair henüz resmî açıklamanın yapılmadığını belirtelim. Serinin bir önceki modeli olan TECNO Spark Go 2, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.

TECNO Spark Go 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Kablolu Şarj: 15W

15W Batarya: 5.000mAh

TECNO Spark Go 3'te Unisoc T7250 işlemcisi ve Mali-G57 MP1 GPU bulunacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefonda 8 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera göreceğiz. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Spark Go 3'ün ekranı 6,75 inç büyüklüğünde olacak. Ucuz Android telefon, 120Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunacak. Cihazda ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

TECNO Spark Go 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Spark Go 3'ün 10.000 rupiden (4.788 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim. Akıllı telefonun hangi tarihte tanıtılacağı ise henüz belli değil.