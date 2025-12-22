OPPO'dan 120Hz Ekranlı Telefon! 6.500 mAh Bataryası Var

OPPO'nun yeni telefonu Reno 15 FS 5G, Avrupa pazarında görülmeye başlandı. Serinin ana modellerinin Avrupa'ya gelmesi beklenirken en yeni modellerden biri olan Reno 15 FS 5G erkenden ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun bütün özellikleri ve fiyatı da netlik kazandı.

OPPO Reno15 FS 5G Özellikleri

Ekran : 6.57 inç AMOLED (1080 x 2372 piksel, 120Hz Yenileme Hızı)

: 6.57 inç AMOLED (1080 x 2372 piksel, 120Hz Yenileme Hızı) İşlemci : Snapdragon 6 Gen 1

: Snapdragon 6 Gen 1 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 512 GB

: 512 GB Arka Kamera : 50 MP (Ana) + 8 MP (Geniş Açı) + 2 MP (Makro)

: 50 MP (Ana) + 8 MP (Geniş Açı) + 2 MP (Makro) Ön Kamera : 50 MP (Ultra Geniş Açı)

: 50 MP (Ultra Geniş Açı) Batarya : 6.500 mAh

: 6.500 mAh Şarj Hızı : 80W Hızlı Şarj

: 80W Hızlı Şarj Dayanıklılık : IP68 Sertifikası

: IP68 Sertifikası İşletim Sistemi: Android 16 (ColorOS 16)

6.57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Reno 15 FS 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz, IP68 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir seviyeye kadar toz ve sudan olumsuz etkilenmeyeceği anlamına geliyor.

Cihaz, 8 GB RAM ve 512 GB deolama alanı sunuyor. Bu depolama alanı sayesinde telefonda yüksek boyuta sahip dosya ve uygulamaları barındırabiliyorsunuz. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen telefonun depolama alanının arttırılmasının mümkün olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Telefonun gücü Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden geliyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Kısa bir süre önce tanıtılan OPPO Reno 15c'de Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihaz, 6.500 mAh batarya kapasitesi sunacak. Ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek. Bu dev batarya ve hızlı şarj, telefonun hem çok uzun bir süre boyunca şarj edilmeden kullanılabileceği hem de cihazı şarj etmek için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada paylaşılan görselde telefonun yanında kablosuz kulaklıklar mevcut ancak bunun yanında verilip verilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

OPPO Reno15 FS 5G Fiyatı

OPPO Reno 15 FS 5G için 459.90 euro (23 bin 167 TL) fiyat etiketi belirlendi. 158.2 x 74.9 x 8.14 mm boyutlarında olan telefon, 189 gram ağırlığa sahip ve mavi renk seçeneği ile birlikte geliyor. Peki, siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.