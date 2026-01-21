120Hz Ekrana Sahip Uygun Fiyatlı Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'i Var

OPPO, Reno 15 FS isimli bütçe dostu telefonu İtalya ve Polonya'da satışa sundu. Çok şık bir tasarıma sahip olan Reno 15 FS'te Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Akıllı telefon ayrıca yüksek yneileme hızı, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OPPO Reno 15 FS Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM: 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Depolama: 512 GB UFS 3.1

512 GB UFS 3.1 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikalı

IP68 sertifikalı Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 80W

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Reno 15 FS, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 158 x 18 x 74,93 x 8,14 mm boyutlarında ve yaklaşık 189 gram ağırlığında olan telefonda parmak izi sensörü mevcut.

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OPPO Reno 15'te ise sekiz çekirdekli Dimensity 8450 işlemcisi tercih edilmişti.

Reno 15 FS modelinde 8 GB LPDDR4X RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı yer alıyor. Akıllı telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Reno 15 FS ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, Android telefonu kısa sürede şarj ederek zamandan tasarruf ettiriyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde çözünürlüğünde kamera mevcut. IP68 sertifikasına sahip telefon ayrıca belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

OPPO Reno 15 FS Fiyatı

OPPO'nun bütçe dostu Android telefonu Reno 15 FS için Polonya'da 1.600 zloti (19.218 TL), İtalya'da ise 470 euro (23.868 TL) fiyat etiketi belirlendi. Yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan telefon, açık mavi ve lacivert olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.