OPPO'nun 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

OPPO'nun yeni telefonu Reno 15 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OPPO Reno 15 Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

OPPO Reno 15 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

PLV110 model numarasına sahip olan OPPO Reno 15, Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.668 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.274 puana ulaştı. Geekbench testinde telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. OPPO Reno 14'te 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği tercih edilmişti. Yeni telefonda da bu seçenekleri görebiliriz.

OPPO Reno 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 14 Pro'da da aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefonun 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Telefonun 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olması ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. OPPO Reno 14'te 6,59 inç ekran büyüklüğü ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

OPPO Reno 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 15'in Reno 15 Pro ve Reno 15 Pro Max ile birlikte 2025 yılının kasım veya aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Reno 15'in 2026 yılının ilk çeyreğinde global pazara geleceği söyleniyor. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı tarihte de tanıtılabileceğini belirtelim.