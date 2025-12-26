16 GB RAM'li Ucuz Telefonun Özel Sürümü Tanıtıldı! OLED Ekranı Var

OPPO, geçtiğimiz aylarda Reno 15'i tanıttı. Çin'de satışa sunulan Android telefonun özel sürümü tanıtıldı. Pembe renge sahip olan telefon etkileyici bir görünüme sahip. Telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Cihaz ayrıca güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO Reno 15'in Özel Sürümü Nasıl Görünüyor?

OPPO Reno 15'in özel sürümü pembe renge sahip. Arka yüzeyde yıldız desenleri bulunuyor. Bu detay, telefonun çok daha etkileyici görünmesini sağlıyor. Arka yüzeyde standart sürümde olduğu gibi kare şeklinde bir modül mevcut. Bu modül ülzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunuyor. Ön siparişe açılan özel sürüm 31 Aralık tarihinde Çin'de satışa sunulacak.

OPPO Reno 15 Özellikleri

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Parlaklığı: 3600 nit

3600 nit Çözünürlük: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB İşlemci: Dimensity 8450

Dimensity 8450 Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 6200 mAh

6200 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

Bütçe dostu telefon, gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Reno 14 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisi tercih edilmişti.

Reno 15'in arka yüzeyinde 200 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.

OPPO Reno 15 Fiyatı