16 GB RAM'li Ucuz Telefonun Özel Sürümü Tanıtıldı! OLED Ekranı Var
OPPO Reno 15'in özel sürümü tanıtıldı. OLED ekran üzerinde yüksek yenileme hızı sunan telefonun özel sürümü etkileyici görünüyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO Reno 15'in özel sürümü pembe renge sahip
- Arka yüzeyde yıldız desenleri bulunuyor.
- Ön siparişe açılan özel sürüm 31 Aralık tarihinde Çin'de satışa sunulacak.
OPPO, geçtiğimiz aylarda Reno 15'i tanıttı. Çin'de satışa sunulan Android telefonun özel sürümü tanıtıldı. Pembe renge sahip olan telefon etkileyici bir görünüme sahip. Telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Cihaz ayrıca güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde topluyor.
OPPO Reno 15'in Özel Sürümü Nasıl Görünüyor?
OPPO Reno 15'in özel sürümü pembe renge sahip. Arka yüzeyde yıldız desenleri bulunuyor. Bu detay, telefonun çok daha etkileyici görünmesini sağlıyor. Arka yüzeyde standart sürümde olduğu gibi kare şeklinde bir modül mevcut. Bu modül ülzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunuyor. Ön siparişe açılan özel sürüm 31 Aralık tarihinde Çin'de satışa sunulacak.
OPPO Reno 15 Özellikleri
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç
- Ekran Parlaklığı: 3600 nit
- Çözünürlük: 1272 x 2772 piksel
- RAM: 12 GB ve 16 GB
- Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB
- İşlemci: Dimensity 8450
- Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya Kapasitesi: 6200 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 80W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 50W
Bütçe dostu telefon, gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Reno 14 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisi tercih edilmişti.
Reno 15'in arka yüzeyinde 200 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.
OPPO Reno 15 Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 2999 yuan (18.334 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 3299 yuan (20.168 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 3599 yuan (22.002 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB depolama: 3999 yuan (24.447 TL)