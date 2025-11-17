Realme'den 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Realme'nin tanıtmaya hazırlandığı yeni Android telefon P4x ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Realme P4x'in özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu akıllı telefon yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme P4x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

MediaTek Dimensity 7400 Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık: IP68/69 sertifikası

Ortaya çıkan bilgliere göre Realme P4x 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bütçe dostu Android telefon, IPS LCD ekran ]zer'nde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Akıllı telefonda IP68/69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, P4x'in belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Realme P4x gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme P3x'te sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Telefonda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. İkinci kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. P3x'te 50 MP ana kamera ve yardımcı lens mevcut.

Realme P4x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme P4x'in 10.000 rupi (4.777 TL) ile 15.000 rupi (7.166 TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı bir fiyat ile gelebileceğini belirtelim. Realme P3x için 13.999 (6.688 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Realme P4x Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme P4x'in 2025 yılının aralık ayında veya 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğe sahip olan Realme P3x, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.