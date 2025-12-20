Dev Bataryalı Ucuz Telefon Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

OPPO, geçtiğimiz aylarda Reno 15 Pro'yu tanıttı. Çin'de satışa sunulan telefonun global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Reno 15 Pro'nun global sürümü Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Peki, global sürümde aynı işlemci mi tercih edilecek?

OPPO Reno 15 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

CPH2813 model numarasına sahip olan OPPO Reno 15 Pro'nun global sürümü Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.620 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.140 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Telefonun 12 GB'ın yanı sıra 16 GB RAM seçeneği de bulunuyor.

OPPO Reno 15 Pro Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Parlaklığı: 3600 nit

3600 nit Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240 Hz

240 Hz İşlemci: Dimensity 8450 (4 nm)

Dimensity 8450 (4 nm) RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 6500 mAh

6500 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69

Reno 15 Pro gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplam sekiz adet çekirdek mevcut. Reno 14 Pro'da ise Dimensity 8350 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.

OPPO Reno 15 Pro Fiyatı