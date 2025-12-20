165Hz Ekranlı Ucuz Amiral Gemisi Parçalarına Ayrıldı [Video]
OnePlus 15R parçalarına ayrıldı. Videoda telefonun donanım parçaları detaylı şekilde gösterildi. İşte telefona dair merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus 15R, tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 8.5 puan aldı.
- Telefonun batarya, anakart ve diğer donanım parçaları detaylı şekilde incelendi.
- Anakart ve kamera gibi donanım parçaları pratik şekilde sökülebiliyor.
Uygun fiyata güçlü donanım sunan OnePlus 15R parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi. Ayrıca OnePlus'ın bütçe dostu amiral gemisi olan 15R'ye tamir edilebilirlik puanı da verildi.
OnePlus 15R Kolay Tamir Edilebiliyor mu?
PBKreviews isimli YouTube kanalında OnePlus 15R parçalarına ayrıldı. 8 dakika 48 saniye uzunluğundaki videoda öncelikle telefonun SIM kart yuvası çıkarılıyor. Daha sonra arka kapak sökülüp telefonun donanım parçalarına detaylı şekilde yer verildi. Batarya, anakart ve diğer donanım parçaları adım adım incelendi.
Anakart ve kamera gibi donanım parçaları pratik şekilde sökülebiliyor. OnePlus'ın bütçe dostu akıllı amiral gemisi, tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 8.5 puan aldı. Bu puan cihazın genel olarak kolayca tamir edilebildiğini gösteriyor. Ancak ekran değişimi süreci biraz daha zahmetli çünkü ekranı çıkarmak için birçok parçanın sökülmesi gerekiyor.
OnePlus 15R Özellikleri
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel
- Ekran Parlaklığı: 1800 nit
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 450 PPI
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra
- Batarya: 7.400 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 32 MP
Bütçe dostu amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13R'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.
OnePlus 15R'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.
OnePlus 15R Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 47.999 rupi (22.949 TL)
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 52.999 rupi (25.339 TL)