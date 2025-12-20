165Hz Ekranlı Ucuz Amiral Gemisi Parçalarına Ayrıldı [Video]

Uygun fiyata güçlü donanım sunan OnePlus 15R parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi. Ayrıca OnePlus'ın bütçe dostu amiral gemisi olan 15R'ye tamir edilebilirlik puanı da verildi.

OnePlus 15R Kolay Tamir Edilebiliyor mu?

PBKreviews isimli YouTube kanalında OnePlus 15R parçalarına ayrıldı. 8 dakika 48 saniye uzunluğundaki videoda öncelikle telefonun SIM kart yuvası çıkarılıyor. Daha sonra arka kapak sökülüp telefonun donanım parçalarına detaylı şekilde yer verildi. Batarya, anakart ve diğer donanım parçaları adım adım incelendi.

Anakart ve kamera gibi donanım parçaları pratik şekilde sökülebiliyor. OnePlus'ın bütçe dostu akıllı amiral gemisi, tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 8.5 puan aldı. Bu puan cihazın genel olarak kolayca tamir edilebildiğini gösteriyor. Ancak ekran değişimi süreci biraz daha zahmetli çünkü ekranı çıkarmak için birçok parçanın sökülmesi gerekiyor.

OnePlus 15R Özellikleri

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Yenileme Hızı : 165Hz

: 165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel

1272 x 2800 piksel Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit Ekran Piksel Yoğunluğu: 450 PPI

450 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

: Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra

12 GB LPDDR5X Ultra Batarya : 7.400 mAh

: 7.400 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

Bütçe dostu amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13R'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

OnePlus 15R'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

OnePlus 15R Fiyatı