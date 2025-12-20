12 GB RAM'li Ucuz Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

OPPO'nun yeni telefonu Reno 15 Pro Max ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OPPO Reno 15 Pro Max Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

OPPO Reno 15 Pro Max Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

CPH2811 model numarasına sahip olan OPPO Reno 15 Pro max, Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.596 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.124 puana ulaştı. Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. OPPO Reno 14 Pro'da 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği tercih edilmişti. Yeni telefonda da bu seçenekleri görebiliriz.

OPPO Reno 15 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 14 Pro'da da aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Reno 15 Pro Max ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

OPPO Reno 15 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun bütçe dostu Android telefonu Reno 15 Pro Max'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı tarihte de tanıtılabileceğini belirtelim.