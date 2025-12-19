200 MP Kameralı Bu Telefonlar Fotoğraf Makinelerine Taş Çıkaracak

Realme 16 Pro serisi ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Büyük bir merakla beklenen yeni serinin tanıtım tarihi duyuruldu. Son yapılan açıklamaya göre marka, yeni akıllı telefon serisini çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni modeller özellik ve tasarım bakımından dikkatleri üzerinde toplayacak gibi görünüyor.

Realme 16 Pro Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16 Pro serisi, 6 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Seri, Realme 16 Pro ve Realme 16 Pro+ olmak üzere toplam iki modelden oluşacak. Realme henüz bu telefonların özellikleri hakkında ayrıntı paylaşmadı fakat Pro+ modelinin tasarımı ile ilgili ayrıntıları açıklığa kavuşturdu.

Realme 16 Pro+, dört farklı renk seçeneği ile gelecek. Bunlardan ikisi altın ve gri renk seçeneğini içerecek. Japon tasarımcı Naoto Fukasawa ile iş birliği içinde tasarlanan modellere ayrıca pembe ve mor renkler eşlik edecek. Ancak bu iki renk seçeneğinin belirli bir pazarla sınırlı olarak sunulması bekleniyor.

Realme 16 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel

1280 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP üçüncü kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP üçüncü kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB

8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

128GB / 256GB / 512GB / 1TB Batarya: 6.850 mAh

6.850 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Realme 16 Pro+, gücünü Snapdragon işlemcisinden alacak. Sızıntılara göre bu Snapdragon 7 Gen 4 olabilir. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Cihaz, 6.850 mAh ve 80W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Realme Narzo 90 ise 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 60W hızlı şarj desteği gibi özelliklerle piyasaya sürüldü. Cihaz ayrıca 8 GB, 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere dört farklı RAM seçeneğine sahip olacak.

Telefonun depolama tarafında 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört farklı seçenek göreceğiz. Cihaz, Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelecek. Ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Arka tarafta ise 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera bulunacak.

Realme 16 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 14 Pro+ için 29.999 rupi (14.190 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme 15 Pro+'ın ise 32 bin rupi (15.137 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını ve bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Realme 16 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Boyutlar: 162,6 x 77,6 x 7,75 mm

162,6 x 77,6 x 7,75 mm Ağırlık: 192 gram

192 gram Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP RAM Seçenekleri: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 İşlemci: Snapdragon 7 serisi bir işlemci

Daha önceki sızıntılara göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Realme 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15 Pro'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan sürümü için 28.999 rupi (13.684 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Realme 16 Pro'nun 30.000 rupi (14.156 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor ancak konu ile ilgili henüz açıklama yapılmadığını, telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtmek gerekiyor.