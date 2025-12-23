120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

OPPO'nun Reno 15 Pro Mini isimli yeni telefonu ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan Mini 15 Pro Mini'nin bu kez ekran özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre Android telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek parlaklık dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO Reno 15 Pro Mini'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Reno 15 Pro Mini, 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük ve 3600 nit maksimum parlaklık sunacak. Android telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

OPPO Reno 15 Pro Mini'nin Özellik Listesi

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 3600 nit

3600 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları İşlemci: MediaTek Dimensity 8450

MediaTek Dimensity 8450 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera

200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Hızlı Şarj: 80W

80W Kalınlık: 7,99 mm

7,99 mm Ağırlık: Yaklaşık 187 gram

Reno 15 Pro Mini gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 14 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisi mevcut.

OPPO Reno 15 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni akıllı telefon modeli Reno 15 Pro Mini'nin ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan OPPO Reno 15, 2025 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.