Xiaomi'nin Gizemli Telefonu Ortaya Çıktı! İşlemcisi Şaşırttı

Xiaomi, yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte akıllı telefonun özellikleri açıklığa kavuştu. Sızdırılan bilgilere göre Android telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde telefon çok yüksek bir performans sunacak. Ayrıca cihazın kameraları arasında periskop telefoto da yer alacak.

Xiaomi'nin Yeni Telefonunun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Boyutu: 6,8 inç veya 6,9 inç

Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, 2025 yılının eylül ayında tanıtıldı. Aaralık ayında ise Xiaomi 17 Ultra duyuruldu. Bu dört cihaz, farklı segmentlere hitap ederek seriyi çok güçlü bir hâle getirdi. Yeni bir sızıntı, seriye yeni bir modelin daha katılmaya hazırlandığını gözler önüne serdi. Yeni telefonun ismi ise henüz belli değil.

Yeni amiral gemisinde Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yer alması bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Serinin diğer modellerinde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefonun 6,8 inç veya 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edildi. Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Pro'da 6,3 inç, Xiaomi 17 Pro Max ve Xiaomi 17 Ultra'da ise 6,9 inç ekran büyüklüğü mevcut. Yeni telefonun arka kameraları arasında periskop telefoto da bulunacak. Diğer kameralara dair henüz bir bilgi mevcut değil.

Xiaomi'nin Yeni Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Telefonun global pzara gelip gelmeyeceğine dair şu anda herhangi bir bilgi mevcut değil. İlerleyen zamanda telefona dair daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.