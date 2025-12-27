OPPO'dan 120Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! 80W Hızlı Şarja Sahip

OPPO, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Reno 15 Pro Mini isimli telefonun özellikleri açıklığa kavuştu. OPPO'nun yeni telefonu, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, yüksek yenileme hızı, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Reno 15 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: LTPS OLED

LTPS OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.400 nit

1.400 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 8450

MediaTek Dimensity 8450 Ana Kamera: 200 MP Samsung HP5

200 MP Samsung HP5 Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP 3.5x

50 MP 3.5x Batarya: 6.200 mAh

6.200 mAh Hızlı Şarj: 80W

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Reno 15 Pro Mini'nin ekranı 6,32 inç büyüklüğünde olacak. Android telefon, LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 1.400 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıllı telefonda akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak.

Akıllı telefon gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 14 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisi mevcut.

Reno 15 Pro Mini'nin arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung HP5 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamear bulunacak. Telefoto kamera, 3.5x yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyacak. Telefonda ayrıca 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği yer alacak.

OPPO Reno 15 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun merakla beklenen telefonu Reno 15 Pro Mini'nin ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Güçlü donanıma sahip olan OPPO Reno 15, 2025 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.