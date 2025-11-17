Çinli Üreticiden Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor!

En büyük Android telefonlar üreticilerinden OPPO, bugün ana vatanı Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni Reno 15 serisini tanıttı. Reno 15 ve Reno 15 Pro şeklinde iki modelden oluşan bu seri özellikleriyle dikkat çekmeyi başardı. Bununla birlikte marka, lansman sırasında önemli bir duyuru daha gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...

OPPO Reno 15c Yolda

Şirket, aralık ayının sonunda piyasaya sürülmesi Reno 15c adlı yeni bir modeli daha duyurdu. Uygun fiyatlı olacak bu modelin şık ve dikkat çekici bir tasarım sunacağı, akıcı performansıyla günlük kullanımda sorunsuz bir deneyim vadedeceği belirtildi. OPPO Reno 15c, tasarım açısından serinin diğer üyelerine benzese de özellikleri şimdilik belirsiz. Fakat önümüzdeki günlerde çeşitli kaynaklardan bilgiler gelmesi muhtemel.

OPPO Reno 15 ve Reno 15 Pro Özellikleri

Reno 15c hakkında fikir edinmek için Reno 15 ve Reno 15 Pro özelliklerine bakabiliriz. Aslında iki model arasında neredeyse hiçbir fark yok. Ekran, kamera, işlemci ve şarj değerleri tamamen aynı. Aralarındaki tek ayrım ise batarya kapasitesi. Reno 15’te 6200 mAh, Reno 15 Pro’da ise 6500 mAh bulunuyor. Aşağıdaki tabloda iki modelin özelliklerini görebilir ve karşılaştırabilirsiniz.

Özellik OPPO Reno 15 OPPO Reno 15 Pro Ekran Boyutu 6,78 inç 6,78 inç Ekran Teknolojisi OLED OLED Çözünürlük 1272 × 2772 piksel 1272 × 2772 piksel Yenileme Hızı 120 Hz 120 Hz Maksimum Parlaklık 3600 nit 3600 nit Dokunmatik Örnekleme Hızı 240 Hz 240 Hz İşlemci Dimensity 8450 (4 nm) Dimensity 8450 (4 nm) RAM Seçenekleri 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) Depolama Seçenekleri 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 3.1) 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 3.1) İşletim Sistemi Android 16 tabanlı ColorOS 16 Android 16 tabanlı ColorOS 16 Güvenlik Ekran altı parmak izi sensörü Ekran altı parmak izi sensörü Arka Kamera 200 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.8) 200 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.8) Ön Kamera 50 MP (f/2.0) 50 MP (f/2.0) Batarya Kapasitesi 6200 mAh 6500 mAh Kablolu Hızlı Şarj 80W 80W Kablosuz Hızlı Şarj 50W 50W Dayanıklılık Sertifikaları IP66, IP68, IP69 IP66, IP68, IP69

