12 GB RAM'li Ucuz Telefon Global Pazarda! 120Hz Ekrana Sahip

OPPO Reno 15c geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılmıştı. Bütçe dostu Android telefon kısa süre önce global pazara geldi. Telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Reno 15c ayrıca dev batarya, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

OPPO Reno 15c'nin Global Fiyatı

OPPO Reno 15c'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 34 bin 999 rupi (16 bin 593 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 37 bin 999 rupi (18 bin 15 TL) fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunuldu. Akıllı telefon, pembe ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.

OPPO Reno 15c Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1

Snapdragon 6 Gen 1 GPU: Adreno 710

Adreno 710 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4x

8 GB / 12 GB LPDDR4x Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB UFS 3.1

128 GB ve 256 GB UFS 3.1 Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

1080 x 2372 piksel Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Boyutlar: 158,18 x 74,93 x 8,14 mm

158,18 x 74,93 x 8,14 mm Ağırlık: 195 gram

195 gram Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69

Reno 15c'de Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi bulunuyor.. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 15'te ise sekiz çekirdekli Dimensity 8450 işlemcisi mevcut.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera bulunuyor. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi mevcut. 158,18 x 74,93 x 8,14 mm boyutlarında ve 195 gram ağırlığında olan akıllı telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.