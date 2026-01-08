120Hz Ekranlı Telefonun Global Fiyatı Açıklandı! Dev Bataryası Var

OPPO, Reno 15c'yi geçtiğimiz ay Çin'de satışa sunmuştu. Mavi ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan telefona dair yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Reno 15c'nin global sürümünün fiyatı belli oldu. Akıllı telefon, global pazarda bütçe dostu bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

OPPO Reno 15c'nin Global Fiyatı

OPPO Reno 15c'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 34 bin 999 rupi (16 bin 758 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 37 bin 999 rupi (18 bin 194 TL) fiyat etiketi belirlendi. Global sürüm, şubat ayından itibaren Hindistan'da satışa çıkacak. Telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

OPPO Reno 15c Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

1080 x 2372 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1

Snapdragon 6 Gen 1 GPU: Adreno 710

Adreno 710 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4x

8 GB / 12 GB LPDDR4x Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB UFS 3.1

128 GB ve 256 GB UFS 3.1 Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 + IP68 + IP69

IP66 + IP68 + IP69 Boyutlar: 158,18 x 74,93 x 8,14 mm

158,18 x 74,93 x 8,14 mm Ağırlık: 195 gram

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OPPO Reno 15'te ise sekiz çekirdekli Dimensity 8450 işlemcisi mevcut.

OPPO Reno 15c'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera yer alıyor. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Adreno GPU'ya sahip olan telefonun global sürümünde 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alıyor.