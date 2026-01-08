12 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 100W Hızlı Şarja Sahip

POCO, merakla beklenen M8 Pro 5G'yi tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu. Siyah, gümüş ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan M8 Pro 5G, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi, yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip.

POCO M8 Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2

Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 2.2

256 GB / 512 GB UFS 2.2 Arka Kamera: 50 MP (f/1.6) ana kamera + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera

50 MP (f/1.6) ana kamera + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Android 15 tabanlı HyperOS 2 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

IP66 / IP68 / IP69 / IP69K Boyutlar: 163,34 x 78,31 x 8,31 mm

163,34 x 78,31 x 8,31 mm Ağırlık: 205,9 gram

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO M8 Pro 5G, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 447 PPI piksel yoğunluğu, 3200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 163,34 x 78,31 x 8,31 mm boyutlarında ve 205,9 gram ağırlığında olan telefon, Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO M8 5G'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. M8 Pro 5G'de 6500 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Akıllı telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Bütçe dostu telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Arka kameralar 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

POCO M8 Pro 5G Fiyatı