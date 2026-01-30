120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Global Pazara Geliyor! 12 GB RAM ve Dahası

OPPO, Reno 15c'yi geçtiğimiz ay Çin'de tanıtmıştı. Bütçe dostu Android telefon Reno 15c'nin global pazara ne zaman geleceği belli oldu. Önümüzdeki hafta global pazarda satışa sunulacak akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca dev batarya ve yüksek yenileme hızı özelliklerine de sahip.

OPPO Reno 15c Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

OPPO Reno 15c, 3 Şubat 2026 tarihinde global pazarda satışa sunulacak. Telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 34 bin 999 rupi (16 bin 758 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 37 bin 999 rupi (18 bin 194 TL) fiyat etiketiyle sunulması bekleniyor.

OPPO Reno 15c Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1

Snapdragon 6 Gen 1 GPU: Adreno 710

Adreno 710 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4x

8 GB / 12 GB LPDDR4x Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB UFS 3.1

128 GB ve 256 GB UFS 3.1 Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

1080 x 2372 piksel Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Boyutlar: 158,18 x 74,93 x 8,14 mm

158,18 x 74,93 x 8,14 mm Ağırlık: 195 gram

195 gram Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 + IP68 + IP69

OPPO Reno 15c gücünü Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 15'te ise sekiz çekirdekli Dimensity 8450 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile bilrikte gelen akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4x RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Akıllı telefon, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip. Reno 15c ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera yer alıyor. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.