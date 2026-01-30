Çok Oyunculu Hacker Oyunu Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Sizi her hamlenizin bir sonucu olan bir dünyaya götüren hacker oyunu Untrusted ücretsiz hâle geldi. Sadece sınırlı süreliğine geçerli olan fırsat sayesinde oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve oyuna sonsuza kadar sahip olabilirsiniz ancak sürenin kısıtlı olması dolayısıyla biraz acele etmek gerekiyor.

Untrusted Ücretsiz Hâle Getirildi

Untrusted, Steam'de ücretsiz oldu. Oyun normalde 4.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da eğer fırsat sona ermeden önce oyunu alırsanız 217 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor. Fırsat, 1 Şubat saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihten önce kütüphanenize eklerseniz oyun sonsuza kadar size ait olacak.

Untrusted Nasıl Bir Oyun?

Arkadaşlarla oynanabilecek oyunlar arasında yer alan Untrusted, 10 ila 16 oyuncu ile oynanabilen bir hacker oyunu olarak öne çıkıyor. Oyundaki amacınız Netsec grubunun üyesi olarak sizi durdurmaya çalışan gizli ajanların amacına ulaşmasını önlemekten ibaret. Oyunda avantaj elde etmek için aldatmacalara ve çıkarım becerilerine başvurmanız gerekiyor.

100'ü aşkın benzersiz yetenek ile hedefe ulaşmak ve grubunuz için zafer elde etmek için çaba sarf edilen bu oyunda tek bir yanlış hamle oyunun doğrudan sona ermesine sebep olabiliyor. gelebilir. Öte yandan ajan olarak da oynamanız mümkün. Bu rolde ise zamana karşı mücadele veriyorsunuz.

Vampir Köylü tarzı oyunlardan esinlenilerek geliştirilen bu oyun başlangıçta size biraz zor gelebilir. Oyun Among Us gibi oyunlardan daha farklı bir oynanış sunuyor. Yine de temelde aynı amaca odaklandığını unutmamak gerek. Belirli bir süre sonra zaten alışıyor ve oyunu yönlendiren kişi hâline geliyorsunuz.

Untrusted Minimum Sistem Gereksinimleri