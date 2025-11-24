OPPO'nun 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda! Özellikleri Sızdırıldı

OPPO'nun bütçe dostu akıllı telefonu Reno 15c'nin özellikleri ortaya çıktı. Merakla beklenen Android telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak. Akıllı telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek çözünürlüklü üçlü kamera sistemiyle de öne çıkacak. Peki, OPPO Reno 15c neler sunacak?

OPPO Reno 15c'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.59 inç

6.59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP telefoto kamera

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Reno 15c 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bütçe dostu Android telefon, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. OPPO Reno 15'te AMOLED ekran, 6,32 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 15'te ise sekiz çekirdekli Dimensity 8450 işlemcisi bulunuyor.

OPPO Reno 15c'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-600 ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise hangi kameranın yer alacağı henüz belli değil. Reno 15'te 50 megapiksel kamera mevcut.

OPPO Reno 15c Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 15c'nin 2025 yılının aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. OPPO Reno 15 ve OPPO Reno 15 Pro, 2025 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.