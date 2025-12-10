12 GB RAM'li Telefon Geliyor! 6.500 mAh Batarya ve Dahası

Kullanıcıların tanıtılacağı günü iple çektiği OPPO Reno 15c ile ilgili kritik gelişme yaşandı. Bununla birlikte telefonun bütün özellikleri ve tanıtım tarihi sızdırıldı. Yeni cihaz, 12 GB RAM ve dev batarya başta olmak üzere son derece etkileyici özelliklerle birlikte çok yakın bir zamanda gelecek.

OPPO Reno 15c Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 15c'nin 19 Aralık'ta tanıtılacağı iddia edildi. Ancak OPPO tarafından henüz tanıtım tarihinin resmî olarak açıklanmadığını, bu nedenle cihazın farklı bir tarihte tanıtılabileceğini de belirtelim. Bu arada telefon, 158 x 74.83 x 7.77 mm boyutlarında ve yaklaşık 197 gram ağırlığında olacak.

OPPO Reno 15c'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran : 6.59 inç OLED

: 6.59 inç OLED Ekran Özellikleri : 1256 x 2760 Piksel, 120Hz Yenileme Hızı

: 1256 x 2760 Piksel, 120Hz Yenileme Hızı İşlemci : Snapdragon 7 Gen 4

: Snapdragon 7 Gen 4 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP (Ana - Sony LYT-600) + 50 MP (Telefoto - Samsung JN5) + 8 MP (Ultra Geniş - IMX355)

: 50 MP (Ana - Sony LYT-600) + 50 MP (Telefoto - Samsung JN5) + 8 MP (Ultra Geniş - IMX355) Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Batarya : 6.500 mAh

: 6.500 mAh Şarj Hızı : 80W Hızlı Şarj

: 80W Hızlı Şarj İşletim Sistemi : Android 16 (ColorOS 16)

: Android 16 (ColorOS 16) Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Reno 15c, 6.59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 1256 x 2760 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunacak. Bununla birlikte ekran altına entegre edilmiş bir parmak izi sensörü içerecek. Bu, daha yüksek güvenlik ve daha çok kullanım kolaylığı sağlayacak.

Cihaz, gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu ayın başlarında tanıtılan OPPO A6x 5G'de MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefon, 12 GB RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise kullanıcıları 256 GB ve 512 GB seçenekleri karşılayacak. 6.500 mAh batarya kapasitesi sunacak olan bu yeni model, 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Böylece telefonu uzun bir süre boyunca kullanabilecek ve kısa sürede şarj edebileceksiniz.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek olan telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-600 ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı IMX355 kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde SAmsung JN5 telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak.