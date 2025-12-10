Google'ın 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda! AMOLED Ekranı Var
Googel Pixel 10a'nın özellikleri ortaya çıktı. Peki, bütçe dostu Android telefonda hangi donanım tercih edilecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Google Pixel 10a, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.
- Bütçe dostu Android telefonda 5.100 mah batarya kapasitesi bulunacak.
- Pixel 10a'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı iddia edildi.
Google, Pixel 9'un ardından yeni uygun fiyatlı Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Pixel 10a isimli yeni telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.
Google Pixel 10a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6.3 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Arka Kamera: 48 MP f/1.7 ana kamera + 13 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 13 MP f/2.2 selfie
- Batarya: 5.100 mAh
Ortaya çıkan bilgilere göre Google Pixel 10a, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Google Pixel 9a'da 6,3 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2424 piksel çözünürlük, p-OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.
Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunacak.
Pixel 10a, 5.100 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Pixel 9a'da da aynı batarya kapasitesi mevcut. Pixel 9a'da 23W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Şarj hızına dair bir bilgi paylaşılmadı ancak yeni telefonda da 23W hızlı şarj teknolojisini görebiliriz. Peki, Google'ın ucuz Android telefonu ne zaman çıkacak?
Google Pixel 10a Ne Zaman Tanıtılacak?
Google'ın merakla beklenen uygun fiyatlı Android telefonu Pixel 10a'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli olacak. Google Pixel 10 Pro XL, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 ve Google Pixel 10 Pro Fold, 20 Ağustos 2025 tarihinde tanıtılmıştı.