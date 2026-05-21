OPPO'nun 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Performans Testinde! Oyunlarda Yağ Gibi Akacak

OPPO Reno 16 kısa bir süre önce performans testlerine girdi. Test sonuçları akıllı telefonun işlemcisini, RAM kapasitesini ve hangi Android sürümünü çalıştıracağını dolaylı yoldan da olsa doğruluyor. Peki cihaz kullanıcılara neler sunacak? İşte OPPO Reno 16 Geekbench skoru, beklenen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

OPPO Reno 16 Geekbench Skoru Kaç?

OPPO Reno 16, PMM110 model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.611 ve çok çekirdekli testlerden ise 6.402 puan almayı başardı. Bu gelişme cihazın MediaTek'in Dimensity 8500 işlemci, 12 GB RAM ve Android 16 ile kullanıcıların karşısına çıkacağını doğruluyor.

OPPO Reno 16 İşlemcisi Nasıl?

OPPO Reno 16'da kullanılacak MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi halihazırda POCO X8 Pro gibi akıllı telefonlarda kullanılıyor. Aynı zamanda yonga setinin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Bu da 5 nm veya daha eski donanımlara kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor.

Yonga seti oyun performansında da kesinlikle üzmüyor. Zira gerçekleştirilen testlerde Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te ve Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani mobil pazardaki oyunları en ufak bir kasma veya donma olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

OPPO Reno 16 Diğer Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 Batarya: 6.700 mAh

6.700 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Reno 16'da 6,32 inç boyutlarında ve 1.5K çözünürlük sunan OLED bir ekran karşımıza çıkacak. Ocak ayında satışa çıkan Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı bulunuyordu. Bunları dikkate alarak yeni modelde de 120Hz tazeleme hızlarının yer alması bekleniyor.

OLED ekran teknolojisi LCD panellere kıyasla siyah renkleri daha gerçekçi tonlarda gösterebiliyor. Buna ek olarak 120Hz yenileme hızları ise menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor.

OPPO Reno 16 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumuna yer verilecek. Karşılaştırma yaparsak önceki nesilde 50 megapiksel ana, 50 megapiksel telefoto ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörleri tercih edilmişti. Yani yeni modelin kamerasının daha güçlü olacağını söylemek mümkün.

Ultra geniş açı kamerası sayesinde çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Telefoto sensörüyle ise uzaktaki detayları sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflayabileceksiniz.

OPPO Reno 16 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Akıllı telefonun 25 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını belirtelim. Söz konusu lansmanla birlikte modelin tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini birinci ağızdan öğrenebileceğiz. Dahası, Reno 15'in Türkiye'de satıldığını dikkate aldığımızda yaklaşan cihazın da ülkemize gelmesi ihtimaller dahilinde.

OPPO Reno 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15'in başlangıç fiyat etiketi 2.999 yuan (20.112 TL) olarak belirlenmişti. Reno 16'nın işlemci ve kamera gibi alanlarda daha başarılı olacağını göz önüne aldığımızda 3.100 yuanlık (20.793 TL) bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Bunlara ülkemizdeki vergileri dahil edersek 42.276 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16'nın selefleri gibi kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum. Zaten performans testlerinden de görebileceğimiz üzere işlemcisi oyunlarda gerçekten başarılı bir performans sergiliyor. Kamera tarafında da önemli yenilikler söz konusu. Kısacası amiral gemilerine 100.000 TL seviyesinde para vermek istemeyen kullanıcılar için önemli bir alternatif olacağını söyleyebilirim.