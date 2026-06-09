OPPO Reno 16 Globale Geliyor! İşlemcisi Belli Oldu

OPPO'nun mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu Reno 16'nın global macerası başlamak üzere. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum artık değişti. Zira son gelişmeler akıllı telefonun performans testi sonuçlarını ortaya koyuyor. Bu da ürünün işlemcisini, RAM'ini ve Android sürümünü doğruluyor. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Reno 16 Geekbench Puanı Kaç?

OPPO Reno 16 CPH2865 model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdek testinde 1.240 puan ve çok çekirdek testinde ise 3.994 puan aldı. Hatırlanacağı üzere modelin Çin versiyonu aynı platformda tek çekirdekte 1.569 ve çok çekirdekte ise 6.226 puan almıştı. Yani Çin versiyonu genel performansı itibariyle global sürümünden daha güçlü diyebiliriz.

OPPO Reno 16 İşlemcisi Ne?

OPPO Reno 16’nın global versiyonunun Çin sürümünden daha düşük puan almasının nedeni işlemcilerinin farklı olması diyebiliriz. Zira Çin modelinde Dimensity 8500 Super yonga seti kullanılmıştı. Ancak son performans testlerinden de görebileceğimiz üzere global model Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden güç alacak. Kısacası iki versiyon arasındaki performans farkı işlemcilerin farklı olmasından kaynaklanıyor.

Snapdragon 7 Gen 4 halihazırda Reno 15'in global versiyonuna da güç veriyor. Yani yeni model selefiyle aynı işlemciyi kullanacak. Bu da performans açısından devasa farklılıkların olmayacağı şeklinde yorumlanabilir. Donanımın oyun performansına gelecek olursak Call of Duty Mobile'ı 80-90 FPS arasında çalıştırabiliyor. Yani mobil oyunlarda performans gibi bir sorununuz olmayacak. Ancak yine de global sürümün işlemcisi selefinden farklı olsa daha iyi olabilirdi.

OPPO Reno 16 RAM Kapasitesi Ne Kadar?

Geekbench testlerine giren prototipin 12 GB RAM'e sahip olduğunu görüyoruz. Ancak burada daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de unutmamak gerekiyor. Örneğin, akıllı telefonun Çin versiyonu 12/16 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

OPPO Reno 16 Globalde Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için OPPO'dan Reno 16'nın global lansmanına ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat güvenilir kaynaklara göre akıllı telefon bu ayın sonlarında veya en geç temmuz ayında tanıtılabilir. Bunun dışında Reno 15'in halihazırda ülkemizde satıldığını biliyoruz. Bu doğrultuda yeni modelde de Türkiye'de satışa çıkacaktır.

OPPO Reno 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 an itibariyle ülkemizde 38.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yeni modelin işlemci gibi detaylarda selefiyle benzer bir performans sunacağını düşündüğümüzde muhtemelen 40.000 TL seviyesinde bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16'nın performans testi sonuçları beni şaşırttı diyebilirim. Genellikle akıllı telefonların Çin ile global versiyonları arasında bir performans farklı olduğunu biliyorum. Ancak özellikle çok çekirdekte böylesine bir fark olmasını beklemiyordum. Ancak yine de oyunlardaki performansı gayet yeterli olacak diyebilirim. Bu da kullanıcıları çok fazla üzmeyecektir.