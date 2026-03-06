POCO'nun 12 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

POCO X8 Pro Max'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan POCO X8 Pro Max, kısa süre önce Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefona dair bazı teknik özellikler de açıklığa kavuştu.

POCO X8 Pro Max Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

POCO X8 Pro Max'in global ve Hindistan sürümleri Geekbench'te ortaya çıktı. 2602BPC18G model numarasına sahip olan global sürüm, tek çekirdek testinde 2 bin 659 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 386 puan aldı. 2602BPC18I model numarasına sahip Hindistan sürümü ise tek çekirdek testinde 2 bin 616 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 401 puana ulaştı.

Geekbench'te akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Telefonda Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

POCO X8 Pro Max'in Özellikleri Neler?

RAM: 12 GB

12 GB İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Ön Kamera: 20 MP

20 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

IP68, IP69 ve IP69K İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik parmak izi sensörü

3D ultrasonik parmak izi sensörü Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

POCO X8 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

İddiaya göre POCO X8 Pro Max'te 8.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmemize gerek kalmayacak. Cihaz ayırca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

POCO X8 Pro Max'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı telefon, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. X8 Pro Max, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 2000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse X7 Pro'da 6,67 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, AMOLED ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

POCO X8 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip POCO X8 Pro Max, 17 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Bu arada Türkiye'de şu anda POCO X7 serisi satılıyor. Dolayısıyla X8 Pro Max'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Yeni modelin siyah, beyaz ve nane yeşili renk seçenekleriyle birlikte geleceği söyleniyor.

POCO X8 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X7 Pro 24 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X8 Pro Max'in X7 Pro'ya kıyasla daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon Türkiye'de 35 bin TL'den daha yüksek fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarına göre POCO X8 Pro Max'in en iyi grafikli mobil oyunları bile rahatça oynatabileceğini söyleyebilirim. Telefon yalnızca performansıyla değil aynı zamanda dev batarya, yüksek şarj hızı ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekranıyla da dikkatimi çekmeyi başardı. Cihaz genel olarak kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacaktır.