Samsung'un Amiral Gemisi Telefonları İçin Kritik Gelişme! Galaxy S27 Pro Gelecek mi?

Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Hatırlanacağı üzere daha önce serinin standart modeli GSMA platformunda ortaya çıkmıştı. Şimdi ise serinin diğer modelleri bu platformda göründü. Peki bu gelişme tam olarak ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27 Plus, S27 Pro ve S27 Ultra'nın GSMA'de Listelenmesi Ne Anlama Geliyor?

Galaxy S27 Plus, S27 Pro ve S27 Ultra sırasıyla SM-S956U, SM-S957B/DS ve SM-S958U model numaralarıyla GSMA platformunda göründü. Listeye baktığımızda akıllı telefonların isimlerini direkt olarak görebiliyoruz. Bu gelişmeyle birlikte bir süredir iddialarla gündeme gelen Galaxy S27 Pro'nun da dolaylı yoldan doğrulandığını söyleyebiliriz.

Hatırlanacağı üzere bu ayın başında Galaxy S27 de platformda listelenmişti. Hatta cihaz SM-S952U model numarasına sahipti. Kısacası an itibariyla Galaxy S27 ailesinin tüm üyelerinin doğrulandığını belirtelim. Tabii burada kritik bir detay daha söz konusu. Zira GSMA gibi kayıtların seri üretimden birkaç ay önce gerçekleştirildiğini biliyoruz. Yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni modeller için seri üretim başlayabilir.

Galaxy S27 Serisinin Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27

Ekran Büyüklüğü: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2700

Exynos 2700 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

Galaxy S27 Plus

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2700

Exynos 2700 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

Galaxy S27 Pro

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Galaxy S27 Ultra

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 12 MP

Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarını genellikle şubat aylarında piyasaya sürüyor. Bu kapsamda Galaxy S26 serisinin de 25 Şubat'ta tanıtıldığını biliyoruz. Yani marka herhangi bir son dakika değişikliği yapmadığı sürece Galaxy S27 ailesinin 2027 yılının şubat ayında kullanıcıların beğenisine sunacaktır diyebiliriz. Öte yandan marka ülkemizde Galaxy S serisini piyasaya sürüyor. Bu doğrultuda yeni modellerin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkmasını bekliyoruz.

Editörün Yorumu

Dürüst olmam gerekirse yeni seride en çok beklediğim model Galaxy S27 Pro. Şirket daha önce bu seride herhangi bir Pro versiyonu piyasaya sürmediği için yeni telefonun neler sunabileceği konusunda fazlasıyla heyecanlıyım. GSMA platformundaki son gelişme de cihazların resmen doğrulandığı anlamına geliyor. Yani lansman hızla yaklaşıyor diyebilirim.