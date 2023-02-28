Oppo, Vivo ve Dahasına Uydu İletişimi Özelliği Geliyor!

Qualcomm, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) aralarında Xiaomi, Oppo, Vivo, Motorola, Nothing ve Honor'un da bulunduğu çok sayıda telefon üreticisinin telefonlarına uydu iletişim özellikleri getirdiğini duyurdu ancak üreticiler, ilk olarak hangi cihazların bu özelliklere sahip olacağı ve şirketlerin bunları ne zaman piyasaya süreceği konusunda ayrıntı vermedi.

Qualcomm, geçtiğimiz ay Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) uydu servis sağlayıcısı Iridium ile ortaklaşa bir şekilde Snapdragon Satellite teknolojisini tanıttı. Bu çözüm sayesinde akıllı telefonlar acil durumlarda uyduları kullanarak iki yönlü mesajlaşma ve diğer mesajlaşma uygulamalarına sahip olabilecek.

İşlemci üreticisi, Snapdragon Satellite'in gelecek RF modemlerde ve akıllı telefonlar için 8 ve 4 serisi işlemcilerin birden fazla modelinde mevcut olacağını söyledi.

Android Modeller Uydu İletişimine Hazır

Qualcomm ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Francesco Grilli yaptığı açıklamada, "Snapdragon Satellite'ı yeni nesil cihazlara dâhil ederek, ortaklarımız dünyanın dört bir yanındaki abonelerin acil servis sağlayıcılarının yanı sıra aile ve arkadaşlarıyla açık havada iletişim kurmasına olanak tanıyan olgun ve ticari olarak mevcut bir küresel LEO takımyıldızı sayesinde uydu mesajlaşma yetenekleri sunabilecekler." dedi.

Apple geçen yıl iPhone 14 serisi ile uydu tabanlı acil durum iletişim özelliklerini telefonlara ilk getiren şirket olmuştu. Geçtiğimiz hafta Samsung da kendi uydu teknolojisini duyurmuş ve bunu gelecekteki bir akıllı telefona yerleştirme sözü vermişti.