OPPO'nun AMOLED Ekranlı Akıllı Saati Global Pazarda!

OPPO Watch S, global pazar için sunulmaya başlandı. Bununla birlikte cihazın küresel versiyonunun fiyatı gibi detaylar da açıklığa kavuştu. Dikkat çekici tasarımla birlikte gelen akıllı saat, sağlıklı bir yaşam sürdürmeye yardımcı olan pek çok gelişmiş özellik içeriyor. Ayrıca spor tarafında da âdeta bir koç gibi görev üstleniyor.

OPPO Watch S'in Global Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Watch S'in global versiyonu için 259 dolar fiyat etiketi belirlendi. Güncel kura göre bu 11 bin 294 TL'ye denk geliyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor ancak küresel pazara gelmesi, Türkiye'de de satışa sunulmasının önünü açıyor. Eğer bu gerçekleşirse fiyatının vergilerle birlikte 14-15 bin TL'yi bulması bekleniyor.

OPPO Watch S'in Özellikleri Neler?

Ekran: AMOLED

AMOLED Çözünürlük: 464 x 464 piksel

464 x 464 piksel Maksimum Parlaklık: 3000 nit

3000 nit Pil Ömrü: 7 güne kadar

7 güne kadar Su Direnci: 5 ATM

5 ATM Renk Seçenekleri: Siyah ve gümüş

Siyah (Phantom Black) ve gümüş (Nebula Silver) renk seçenekleri ile birlikte sunulan OPPO Watch S, yaklaşık 8,9 mm kalınlığa sahip. AMOLED ekran üzerinde 464 x 464 piksel çözünürlük sunuyor. Cihaz, güneş ışığı altında bile ekranı net bir şekilde görmeniz için 3.000 nit maksimum parlaklık sağlıyor.

Cihaz, normal kullanımda 7 güne kadar pil ömrü sunuyor ancak AOD (Her Zaman Açık Ekran) etkinleştirildiğinde bu süre yaklaşık olarak 4 güne düşüyor. Spor tarafında pek çok etkileyici özellikle öne çıkan akıllı saat, tenis oynarken ihtiyacınız olabilecek tüm bilgileri detaylı olarak sunarken koşu modunda ise duruş değerlendirmelerinde bulunuyor.

5 ATM su direncine sahip olan cihazın görsellerinde normalde EKG analizi özelliği de görünüyor ancak OPPO'nun global versiyonunun ürün sayfasında bu detay yer almıyor. Bu da küresel pazara sunulan sürümün EKG analizi yapmayı mümkün kılmayabileceğini gösteriyor. Bu, Avrupa'daki düzenlemelerden de kaynaklı olabilir. Gerekli onay alındıktan sonra aktif edilebilir.