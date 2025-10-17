OPPO Watch S Tanıtıldı! 10 Günlük Pil Ömrü, 100'ü Aşkın Spor Modu

OPPO, Watch S'i duyurdu. Bununla birlikte akıllı saatin özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. İlk bakışta dikkatleri üzerinde toplayan tasarıma sahip olan cihaz, daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek adına önemli veriler sağlıyor. Ayrıca hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacak spor özellikleri ile dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO Watch S Özellikleri

Ekran: 1,46 inç AMOLED

1,46 inç AMOLED Çözünürlük: 464×464

464×464 Maksimum Parlaklık: 1500 nit

1500 nit PPI (Piksel Yoğunluğu): 317 PPI

317 PPI Ağırlık: Yalnızca 35 gram

Yalnızca 35 gram Depolama: 4 GB eMMC

4 GB eMMC Dayanıklılık: 5ATM ve IP68 sertifikası

5ATM ve IP68 sertifikası Bağlantı: NFC ve Bluetooth 5.2

NFC ve Bluetooth 5.2 Uyumluluk: Android 10 veya üstü / iOS 14 veya üstü

Android 10 veya üstü / iOS 14 veya üstü Batarya Kapasitesi: 339 mAh

339 mAh Pil Ömrü: 10 güne kadar

OPPO Find X9 ve OPPO Pad 5 ile birlikte tanıtılan OPPO Watch S, 1,46 inç büyüklüğüne sahip AMOLED ekranda 464 x 464 çözünürlük, 1500 nit maksimum parlaklık ve 317 PPI sunuyor. Yalnızca 35 gram ağırlığında olan akıllı saat, ColorOS Watch 7.1 ile geliyor. Depolama tarafında ise 4 GB eMMC seçeneği mevcut.

Cihaz, 5ATM ve IP68 sertifikasına sahip. Bu da suya ve toza karşı belirli bir seviyeye karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte NFC ve Bluetooth 5.2 desteği sunuyor. Android 10 veya üstü ve iOS 14 veya üstü ile uyumlu olarak çalışıyor.

339 mAh batarya kapasitesi sunan akıllı saatin şarjı 10 güne kadar gidiyor. Birçok sensörle birlikte gelen saat, kullanıcılara önemli sağlık ve spor özelliklerinden yararlanma imkânı tanıyor. Bu özelliklerin arasında ise kan şekeri değerlerini gerçek zamanlı olarak gösterme, anormal kan şekeri seviyesine karşı uyarıda bulunma, sıcaklık değerlendirmesi yer alıyor.

Bunlara ek olarak saatte kandaki oksijen seviyesi ölçme, uyku kalitesini değerlendirme, stres seviyesini ölçme gibi önemli özellikler mevcut. Ayrıca hareketsizlik hatırlatıcısı gibi sizi sağlıklı bir yaşama yönlendiren önemli hatırlatıcılar ve 100'ü aşkın spor modu bulunuyor. Cihazda düşme algılama özelliği de mevcut. Bu özellik ise acil durumlarda devreye giriyor.

OPPO Watch S Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Watch S'in yeşil sürümü için 1499 yuan (8833 TL) fiyat etiketi belirlendi. Gümüş ve siyah renk seçenekleri ise 1299 yuan fiyat etiketine (7655 TL) sahip. 44,98 x 44,98 x 8,9 mm boyutlarındaki akıllı saat, yeşil, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle birlikte geliyor.