OPPO Telefonsuz Arama Yapabilen Akıllı Saatini Tanıttı

OPPO, ürün yelpazesini genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çinli marka kısa süre önce düzenlediği etkinlikte Watch X3 akıllı saatini tanıttı. Şirketin yeni saati 100’den fazla spor modu sunmasının yanı sıra telefona gerek kalmadan arama yapmaya olanak sağlayan eSIM desteği ve 16 güne kadar ulaşabilen batarya ömrüyle dikkat çekiyor. İşte detaylar!

OPPO Watch X3'ün Özellikleri Neler?

Kasa : TC4 titanyum alaşım

: TC4 titanyum alaşım Boyut : 47.4 mm çap

: 47.4 mm çap Kalınlık : 11.0 mm

: 11.0 mm Ağırlık : 43 g

: 43 g Ekran : 1.5 inç LTPO OLED

: 1.5 inç LTPO OLED Çözünürlük : 466 × 466 piksel

: 466 × 466 piksel Parlaklık : 3000 nit

: 3000 nit Cam : Safir (Mohs ~8+)

: Safir (Mohs ~8+) İşlemci : Snapdragon W5

: Snapdragon W5 Bağlantı : 4G (eSIM), çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC

: 4G (eSIM), çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC GPS : çift bant (L1 + L5), BeiDou, Galileo, GLONASS

: çift bant (L1 + L5), BeiDou, Galileo, GLONASS Batarya : 646 mAh

: 646 mAh Kullanım süresi : 3 gün yoğun, 5 gün normal, 16 gün tasarruf modu

: 3 gün yoğun, 5 gün normal, 16 gün tasarruf modu Şarj : 7.5W, 75 dakikada tam dolum, 10 dakikada 24 saat kullanım

: 7.5W, 75 dakikada tam dolum, 10 dakikada 24 saat kullanım Sağlık sensörleri : glikoz ölçümü, tansiyon takibi, EKG, kalp atış hızı, SpO2, uyku takibi (uyku apnesi dahil), bilek sıcaklığı

: glikoz ölçümü, tansiyon takibi, EKG, kalp atış hızı, SpO2, uyku takibi (uyku apnesi dahil), bilek sıcaklığı Spor özellikleri: 100+ spor modu, VO2 Max, laktat eşiği, yapay zeka koçu

100+ spor modu, VO2 Max, laktat eşiği, yapay zeka koçu Dayanıklılık : 5ATM, IP68, IP69

: 5ATM, IP68, IP69 Renkler: Global Yıldız Turuncusu, Yerçekimi Siyahı, Sonsuz Titanyum

OPPO Watch X3'ün Ekran Özellikleri Neler?

OPPO Watch X3, 1.5 inç boyutlarında, 466 × 466 piksel çözünürlük ve 3000 nit parlaklık sunan LTPO OLED bir ekranla geliyor. Aynı zamanda titanyum alaşım kasaya ve safir camla bizleri karşılıyor. Bu sayede sağlamlık gibi konularda akıllarda herhangi bir soru işareti kalmıyor diyebiliriz. Bunun dışında 47.4 mm çapa, 11.0 mm kalınlığa ve 43 gram ağırlığa sahip olduğunu belirtelim.

OPPO Watch X3'ün Batarya Özellikleri Neler?

OPPO, tanıtım esnasında Watch X3 modelinin 646 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğunu açıkladı. Şirkete göre akıllı saat yoğun kullanımda 3 gün, normal kullanımda 5 gün ve güç tasarrufu modunda ise 16 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Ek olarak 7.5W şarj desteği sayesinde bataryası yaklaşık 75 dakika içinde tamamen doldurulabiliyor. 10 dakikalık şarjla ise 24 saatlik kullanım sunuyor.

OPPO Watch X3'ün Sağlık Özellikleri Neler?

Akıllı saat sağlık konusunda oldukça donanımlı. Zira ürün gerçek zamanlı kan şekeri takibi yapabiliyor ve anormallik durumlarında kullanıcılara uyarı verebiliyor. Bununla birlikte kan basıncını izleyebiliyor ve hipertansiyon riskini de değerlendirebiliyor. Sadece bunlarla sınırlı değil. Cihaz, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku takibi ve bilek sıcaklığı ölçümü gibi özelliklere de ev sahipliği yapıyor.

OPPO Watch X3 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO özellikle akıllı telefonlarıyla ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Telefon tarafındaki kadar olmasa da giyilebilir teknoloji ürünleri de belirli teknoloji mağazaları aracılığyla satılıyor. Bu nedenle henüz kesin olmamakla birlikte Watch X3 modelinin ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye gelmesi ihtimaller dahilinde.

OPPO Watch X3'ün Fiyatı Ne Kadar?

Yerçekimi Siyahı : 2600 CNY (16 bin 535 TL)

: 2600 CNY (16 bin 535 TL) Global Yıldız Turuncusu ve Sonsuz Titanyum: 2800 CNY (17 bin 800 TL)

Editörün Yorumu

OPPO Watch X3'ün batarya özellikleri ve sağlık takibi işlevleriyle tam olarak bir amiral gemisi akıllı saati olduğunu düşünüyorum. Tabii burada dikkat edilmesi gereken en önemli detay fiyat diyebilirim. Çünkü bu seviyenin biraz üzerine çıkıldığında Apple Watch Series 11 modelini satın almak mümkün. Üstelik uygun fiyatlı bir alternatif olan Apple Watch SE 3 de OPPO'nun yeni saatine kıyasla daha erişilebilir bir seçenek gibi görünüyor.