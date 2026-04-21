144Hz Ekranlı Telefon Tanıtıldı! Fotoğraf Makinesine Taş Çıkarıyor

OPPO tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Find X9s Pro tanıtıldı. Bununla birlikte yeni akıllı telefonun çok merak edilen özellikleri açıklığa kavuştu. Cihaz, yüksek yenileme hızı, çift 200 megapiksel çözünürlüğünde kamera, dev batarya, hızlı şarj ve çok daha fazlası ile ön plana çıkıyor.

OPPO Find X9s Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.32 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

Piksel Yoğunluğu: 460 PPI

Yenileme Hızı: 144Hz

Maksimum Parlaklık: 1800 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1

İşletim Sistemi: ColorOS 16.0

Ana Kamera: 200 MP (f/1.6)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

Telefoto Kamera: 200 MP (f/2.6)

Ön Kamera: 32 MP (f/2.4)

Batarya Kapasitesi: 7025 mAh

Hızlı Şarj: 80W (Kablolu) / 50W (Kablosuz)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.1, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.1, NFC Biyometrik: Ekran altı ultrasonik parmak izi ve yüz tanıma

OPPO Find X9s Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 460 PPI piksel yoğunluğu, 144Hz yenileme hızı, 1800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihazın boyutu tek elle kullanıma uygun. Piksel yoğunluğu ise piksellenme olmadan net bir görüntü elde edeceğimizi gösteriyor.

Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde menüler arasında geçişler bile oldukça akıcı bir hissiyat sağlayacaktır. Bunun diğer avantajını da desteklenen oyunlarda yüksek FPS olarak görebiliriz. Bu da bizim diğer çoğu oyuncuya karşı önemli avantaja sahip olmamızı sağlayabilir. Bu arada yüksek parlaklık değerinin de güneş altında bile ekranın net şekilde görülmesine yardımcı olacağını belirtelim.

OPPO Find X9s Pro'nun İşlemcisi Nedir?

OPPO Find X9s Pro'da Dimensity 9500 işlemcisi mevcut. Hatırlayacak olursanız bu işlemci, daha önce Oppo Find X) serisinin standart modeli, Vivo X300 ve Vivo X300 Pro'da kullanılmıştı. Oyun performansına değinmek gerekirse Call of Duty Mobile orta ayarlarda oynandığında 120 FPS elde edebiliyorsunuz. Delta Force'ta HD ayarlarda 120 FPS, Asphalt Legends'ta yüksek ayarlarda 120 FPS, CarX Street'te ise yüksek ayarlarda 60 FPS alınabiliyor.

OPPO Find X9s Pro Kaç GB RAM ve Depolama Alanı ile Geliyor?

Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki RAM seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Depolama tarafına baktığımızda ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç seçenek görüyoruz. RAM kapasitesi elbette cihazın ne amaçla kullanılacağına bağlı olarak seçilmeli. Örneğin sık sık birden fazla uygulama arasında geçiş yapan biriyseniz RAM ne kadar yüksek olursa o kadar iyi deneyim elde edebilirsiniz.

Depolama değeri, ne kadar yüksek boyutlu dosya barındırıldığına göre tercih edilmeli. Eğer yüksek çözünürlüklü videoları sadece telefonunuzda tutmayı seçenlerdenseniz 256 GB'lık alan size muhtemelen bir noktadan sonra yetersiz gelmeye başlayacaktır. Bu nedenle 512 GB ya da 1 TB'lık alana yönelmek daha mantıklı olabilir.

OPPO Find X9s Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Bu çözünürlük ve diyafram açıklığı sayesinde telefonla çekilen fotoğrafların düşük ışıkta bile oldukça etkileyici sonuçlar vereceğini söyleyebiliriz.

OPPO Find X9s Pro'da Kaç mAh Batarya Var?

Akıllı telefon, 7.025 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde cihaz uzun bir süre şarj edilmeden kullanılabilecektir. Hızlı şarj desteği ise bataryaya göre yeterli görünüyor. Tam dolum için çok fazla beklemeye gerek kalmayacaktır.

OPPO Find X9s Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 5299 yuan (34 bin 946 TL)

12 GB RAM + 512 GB depolama alanı: 5699 yuan (37 bin 584 TL)

16 GB RAM + 512 GB depolama alanı: 5999 yuan (39 bin 562 TL)

16 GB RAM + 1 TB depolama alanı: 6999 yuan (46 bin 157 TL)

OPPO Find X9s Pro'nun Türkiye'de satılmaya başlanması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 60 bin TL'yi bulacaktır. Elbette ki konu ile ilgili henüz resmî açıklama olmadığı için fiyatın değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerek. Bu arada OPPO Find X9 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan sürümünün şu an Türkiye'de 84 bin 999 TL'ye satıldığını belirtelim.

OPPO Find X9s Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun şu an Find X9 Pro da dahil olmak üzere pek çok telefonu Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Find X9s Pro'nun da Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki konu ile ilgili henüz resmî açıklama olmadığı için planların değişiklik gösterebileceğini de ayrıyeten not düşmekte fayda var.

Editörün Yorumu

OPPO Find X9s Pro'nun kendi segmentinde öne çıkan modellerden biri olduğunu düşünüyorum. Çift 200 megapiksel çözünürlüğünde ve geniş diyafram açıklığı ile özellikle gece çekimleri için oldukça ideal bir model olacağı kanaatindeyim. Öte yandan işlemcisi de epey güçlü. Oyun oynamayı sevenlerin pekâlâ ilgi duyacağı bir akıllı telefon olabilir.