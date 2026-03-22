OPPO'dan Dev Saatleri Sevmeyenlere Müjde! Watch X3 Mini Yolda

OPPO, akıllı saat pazarındaki payını artırabilmek için yeni bir modelle daha kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce Watch X3’ü tanıtan şirketin şimdi bu saatin daha kompakt bir versiyonunu da piyasaya sürmeyi planladığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

OPPO Watch X3 Mini Çıkacak mı?

Yeni telefon, tablet ve akıllı saatler ile ilgili sızıntılarıyla bilinen güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station, OPPO'nun kısa süre önce tanıttığı Watch X3’ü büyük bulan ancak yine de satın almak isteyen kullanıcılar için X3 Mini üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Bu cihazın henüz ismi kesinleşmemiş olsa da ana modele kıyasla daha küçük bir kasa ve ekrana sahip olması bekleniyor. Ekran boyutunun 1,3 veya 1,4 inç civarında, pil kapasitesinin ise biraz daha düşük olacağı tahmin ediliyor. Bataryasıyla kaç saat kullanım sunacağı şimdilik bilinmiyor.

OPPO Watch X3 Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Watch X3 Mini'nin tanıtım tarihi resmi olarak açıklanmadı ancak sızıntınlar, modelin nisan ayı içerisinde duyurulabileceğini işaret ediyor. Bu bağlamda önümüzde çok bir zaman olmadığını söyleyebiliriz. En azından söylentiler bunu gösteriyor.

OPPO Watch X3 Mini Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ana model OPPO Watch X3, 2 bin 600 Yuan (yaklaşık 380 dolar) fiyatla piyasaya sürülmüştü. Buna göre Watch X3 Mini’nin yaklaşık yüzde 20-30 daha düşük bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu doğrultuda 2 bin-2 bin 100 Yuan (290-305 dolar civarı) aralığında olabilir.

Editörün Yorumu

OPPO’nun, özellikle bileği küçük olan veya bileği büyük olsa bile daha kompakt bir saat tercih eden kullanıcıları düşünmesi gerçekten dikkat çekici. Ben de çok büyük ekranlı akıllı saatleri pek sevmiyorum ve sanırım böyle düşünen yalnızca ben değilim.

