Gözünüz Kulağınız Olacak Akıllı Gözlük Tanıtıldı! Video Çekebiliyor

Yeni bir akıllı gözlük olan Huawei AI Glasses'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Yapay zeka destekli özellikleri ve kamerası ile ön plana çıkan bu yeni cihazın normal numaralı bir gözlük ile arasında neredeyse hiçbir fark görünmüyor. Öyle ki çoğu numaralı gözlük ile aynı ağırlığa sahip. Bu da günlük hayatta yaygın olarak kullanılmasını oldukça kolaylaştırıyor.

Huawei AI Glasses'ın Özellikleri Neler?

Ağırlık: 35,5 gram

Gözlük Saplarının Kalınlığı: 6,25 mm

Dayanıklılık Sertifikası: IP54 (toza ve su sıçramalarına / tere karşı dayanıklılık)

Kamera Çözünürlüğü: 12 MP

Video Kaydı: 1440 x 1920 piksel çözünürlük (30 FPS)

Fotoğraf Çözünürlüğü: 3072 x 4092 piksel

Ses Sistemi: Huawei Histen algoritma ile desteklenen hoparlörler ve gürültü filtreleme özellikli üçlü mikrofon dizilimi

Yapay Zeka Özellikleri: Sesli asistan (47 dB düşük seste bile algılama), gerçek zamanlı çeviri ve akıllı ev kontrolü

Batarya Kapasitesi: 258 mAh

Kullanım Süresi: 12 saate kadar aktif kullanım süresi

Şarj Süresi: 45 dakika

Depolama: 64 GB

Bağlantı: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 ve çoklu bağlantı desteği

Kontrol Mekanizması: Dokunmatik kontroller, sesli komutlar ve takma / çıkarma algılama

Ödeme Özellikleri: Temassız ödeme desteği

Huawei AI Glasses'ın Pil Ömrü Ne Kadar?

Huawei AI Glasses, tek şarjla yaklaşık 12 saati çıkarabilecek bir akıllı gözlük. Eğer sürekli müzik dinlerseniz 9 saat, aralıksız olarak sesli görüşme gerçekleştirirseniz 8 saat kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Şarjının bittiğini varsayalım. Bu durumda da endişelenmeye gerek bırakmıyor. Yalnızca 45 dakika gibi oldukça kısa bir sürede tamamen doluyor. Huawei Eyewear 2'nin ise 9 saate kadar sesli görüşme ve 11 saate kadar müzik dinleme imkânı sunduğunu hatırlatalım.

Huawei AI Glasses'ın Kamera Özellikleri Neler?

Cihaz, 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera içeriyor. 30 FPS video kaydı alabilen bu kamera, görüntü sabitleme özelliği sayesinde yürürken ya da hareket ederken net görüntü elde etmenize olanak tanıyor. Eğer gözlük düzgün durmuyorsa bu otomatik olarak tespit edilip açı düzeltiliyor. Öte yandan telefonunuzda canlı yayın yaparken görüntüyü gözlük kamerasına aktarabiliyorsunuz.

Huawei AI Glasses'ın Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP54 sertifikasına sahip. Yani tamamen toz ya da su geçirmez değil ancak gün içinde yaşanabilecek küçük çaplı kazalar hakkında endişelenmeye gerek bırakmıyor. Örneğin yandan bir su sıçrarsa akıllı gözlük bu durumdan etkilenmeyecektir. Gün içinde terleyebilirsiniz, yağmur atıştırabilir. Bunların da olumsuz bir sonucu olmayacaktır.

Huawei AI Glasses'ın Ağırlığı Ne Kadar?

Bilindiği üzere klasik numaralı gözlükler genellikle 25 ila 40 gram ağırlığında. Huawei AI Glasses da tıpk ıbu gözlükler gibi sadece 35,5 gram ağırlığa sahip. Yani pek çok kişinin günlük hayatta taktığı gözlükle neredeyse aynı ağırlıkta. Üstelik içinde batarya, çip ve kamera da mevcut. Buna rağmen kafada bir baskı oluşturmuyor.

Huawei AI Glasses'ın Yapay Zeka Özellikleri Neler?

Yeni gözlük, Huawei tarafından geliştirilen özel yapay zeka çipi ile birlikte geliyor. Ayrıca bir asistan mevcut. Bunu sesle ya da düğmeye basarak aktif edebiliyorsunuz. Sadece fısıldayarak konuşmanızı bile anlayabilen bu asistan, ellerinizi kullanmaya da gerek bırakmıyor. Sadece konuşarak fotoğraf çekebilir ya da sorularınıza cevap alabilirsiniz. Buna ek olarak akıllı gözlük, gerçek zamanlı çeviri yapabilir ve böylece günlük yaşamınızda oldukça kolaylaştırabilir.

Huawei AI Glasses'ın Fiyatı Ne Kadar?

Huawei AI Glasses, üç farklı seçenekle geliyor. Titanyum gümüşü sürümü 2 bin 499 yuan (16 bin 484 TL), siyah versiyon 2 bin 499 yuan (16 bin 484 TL), ışıltılı gümüş sürümü ise 2 bin 899 yuana (19 bin 123 TL) satılıyor. Vergiler ve diğer ek maliyetleri göz önünde bulundurursak cihazın Türkiye'deki başlangıç fiyatı 19 bin TL'yi bulabilir fakat yerel fiyatlandırma dolayısıyla bundan çok daha düşük fiyat da görebiliriz.

Huawei AI Glasses Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei, yeni akıllı gözlüğün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunmadı fakat özellikle giyilebilir cihazlar konusunda Türkiye'ye öncelik veren markalar arasında yer aldığını göz önünde bulundurursak bu yeni modelin de sınırlı sayıda bile olsa Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse Huawei AI Glasses'ı oldukça etkileyici buldum. Özellikle sosyal medyada içerik üretenlerin çalışmalarını oldukça kolaylaştırıyor. Eğer Türkiye'ye gelirse çok geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekecektir. Gerek kamerası gerek yapay zeka destekli özellikleri dolayısıyla verimliliği epey artıracağı kanaatindeyim. Bu nedenle sadece Çin'e özel kalmasını istemem.