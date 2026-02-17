OPPO'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

OPPO, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Yeni OPPO Telefonun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Batarya Kapasitesi: 6.335 mAh

6.335 mAh RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB / 12 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP İşlemci: 2.4 GHz sekiz çekirdekli

2.4 GHz sekiz çekirdekli Ağırlık: 212 gram

212 gram Boyut: 166,61 x 78,51 x 8,61 mm

OPPO'nun PLT150 model numarasına sahip yeni telefonu TENAA sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bununla beraber akıllı telefonun bazı özellikleri açıklığa kavuştu. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, 2.4GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci bulunacak. İşlemcinin ismine dair henüz bir bilgi mevcut değil.

Akıllı telefonun ekranı 6,75 inç büyüklüğünde olacak. 166,61 x 78,51 x 8,61 mm boyutlarında ve 212 gram ağırlığında olan akıllı telefon, 720 x 1570 piksel çözünürlük sunacak. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan OPPO Reno 15 FS modelinde 6,57 inç ekran büyüklüğü, FHD+ çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

OPPO'nun yeni telefonu 4 GB, 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere dört farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini göreceğiz. Çok şık bir tasarıma sahip olan Reno 15 FS'de 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanının yer aldığını belirtelim.

Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Akıllı telefon 6.335 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Bluetooth ve USB bağlantı teknolojilerilni destekleyen cihazda parmak izi sensörü bulunacak. Telefon ayrıca yüz tanıma ile ekran kildii açma özelliği yer alacak. Çift SIM desteği ile birlikte gelecek telefonun ismi henüz belli değil ancak OPPO A6 serisine ait olabileceği söyleniyor. OPPO'nun A6 Pro modeli dahil olmak üzere pek çok telefonu Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla telefonun Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO A6 Pro 4G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda Türkiye'de 23 bin 999 TL civarı bir fiyat etiektiyle satılıyor. Buna göre yeni telefon da 15 bin TL ile 20 bin TL arası bir fiyat eitketine sahip olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.