En Prestijli Ödül Töreni TV'ye Veda Ediyor! Platform Belirlendi

Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) için büyük bir anlaşma imzalandı. 2029 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak anlaşma kapsamında bu ödül töreni televizyonda değil, bir dijital yayın platformunda yayınlanmaya başlayacak. Bu sayede dünya genelinde herkes tarafından anlık olarak takip edilebilecek.

Oscar Ödülleri Hangi Platformda Yayınlanacak?

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, YouTube ile uzun süreli geçerli bir anlaşma imzaladı. 2029 yılında düzenlenecek 101. törenden itibaren Oscar Ödülleri'nin küresel yayın hakları tamamen dünyanın en büyük video paylaşım platformlarından biri olmanın yanında çok sayıda yayıncı tarafından da tercih edilen YouTube'a geçiyor.

Bu anlaşmanın en önemli tarafı, törenin bütün dünyada YouTube üzerinden canlı ve ücretsiz olarak izlenmesini mümkün hâle getirecek olması. Yine de burada bir parantez açmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ayrıyeten YouTube TV abonelerine de sunulacak. Sinema dünyasının yıllardır en prestijli gecelerine ev sahipliği yapan Akademi Ödülleri için Disney ABC ile yapılan mevcut sözleşme, 2028 yılına kadar devam edecek.

100. yıl töreni de bu anlaşma kapsamında gerçekleştirildikten sonra yeni sözleşme uygulanmaya başlanacak. YouTube, töreni farklı dillerde alt yazı ve ses seçenekleri sunarak daha erişilebilir hâle getirecek. Sadece ana tören de sunulmayacak. Kırmızı halı, kulis görüntüleri, adaylık açıklamaları gibi pek çok ayrıntıyı da içerecek.

Son birkaç yıl içinde televizyon kanalları üzerinden geceyi takip edenlerin sayısında ciddi bir düşüş meydana geldi. Muhtemelen insanların dikkatini yeniden çekip etkinliği canlandırmak amacıyla böyle bir girişimde bulunuldu. Her iki taraf için de oldukça faydalı olacağı aşikâr. YouTube'u kullanan kişi sayısı artacak, Oscar Ödülleri'ne yeniden ilgi gösterilecek. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.