Türkiye Otomotivinde Dikkat Çeken Değişim: Otomobil Üretimi Sert Düştü!

Türkiye otomotiv sektörüne dair önemli göstergelerinden biri olan üretim ve ihracat verileri Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından 2026 yılının ilk 2 ayı için açıklandı. Açıklanan veriler kapsamında 2026 yılı Ocak ve Şubat ayına ait üretim ve otomotiv ihracat verileri sunuldu. Verilere göre Türkiye'de otomobil üretiminde ciddi bir düşüş yaşanırken ticari araç üretiminde ise güçlü bir artış kaydedildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

OSD 2026 Verilerini Açıkladı! Türkiye'de Otomobil Üretimi Neden Düştü?

OSD verilerine göre 2026 yılının Ocak-Şubat döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalarak 215 bin 284 adet seviyesinde gerçekleşti. Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim 218 bin 703 adede ulaştı. Bu dönemde en dikkat çekici düşüş otomobil üretiminde yaşandı. Yılın ilk iki ayında otomobil üretimi yüzde 15 gerileyerek 120 bin 823 adet olarak gerçekleşti.

Buna karşılık ticari araç üretimi önemli bir artış kaydetti. Aynı dönemde ticari araç üretimi yüzde 20 artarken, ağır ticari araç üretimi yüzde 35, hafif ticari araç üretimi ise yüzde 19 oranında yükseldi. Uzmanlara göre bu düşüşte birkaç önemli faktör etkili oldu. Özellikle Avrupa pazarındaki talep dalgalanmaları bazı fabrikalarda model geçiş süreçleri ve üretim planlarının ticari araç tarafına kaydırılması otomobil üretimini sınırlayan başlıca nedenler arasında gösteriliyor.

Türkiye Otomotiv İhracatı 2026 Yılının İlk İki Ayında Ne Kadar Oldu?

2026 yılının ilk iki ayında otomotiv ihracatı adet bazında düşüş gösterdi. Toplam otomotiv ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 144 bin 357 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 23 düşüş yaşadı. Buna karşılık ticari araç ihracatı yüzde 11 artış gösterdi. Traktör ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 1730 adet seviyesine ulaştı.

Buna rağmen otomotiv sektörü Türkiye ihracatındaki lider konumunu korumaya devam etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv sanayi ihracatı yüzde 18 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Değer bazında bakıldığında ise tablo daha güçlü görünüyor. 2026 yılının ilk iki ayında toplam otomotiv ihracatı yüzde 11 artışla 6,6 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Öte yandan 2026 yılının ilk iki ayında Türkiye otomotiv pazarı sınırlı da olsa büyüme kaydetti. Toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 168 bin 595 adet seviyesine ulaştı. Otomobil pazarı ise hafif bir gerileme yaşadı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 1 düşüşle 130 bin 831 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç pazarı tarafında ise güçlü bir büyüme dikkat çekti. Aynı dönemde toplam ticari araç pazarı yüzde 17, ağır ticari araç pazarı yüzde 6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 19 oranında büyüdü. Öte yandan otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 23 seviyesinde gerçekleşti.

Editörün Yorumu

OSD’nin açıkladığı veriler Türkiye otomotiv sektöründe dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Otomobil üretimi ve ihracatında yaşanan düşüşe rağmen ticari araç tarafındaki güçlü büyüme sektörün üretim dengesinin değişmeye başladığını gösteriyor. Özellikle Avrupa pazarındaki ticari araç talebi ve üretim planlarının buna göre şekillenmesi, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki otomotiv üretim dağılımını daha da etkileyebilir.

