Tesla Türkiye’de Yeni Sistem Başlattı: 1.000 KM Ücretsiz Şarj Nasıl Alınır?

Tesla kullanıcılarını sevindirecek yeni bir özellik Türkiye’de de aktif edildi. Şirketin Tesla Referral yani tavsiye sistemi artık Türkiye’deki kullanıcılar için de kullanılabiliyor. Bu sistem sayesinde Tesla sahipleri arkadaşlarını markaya yönlendirdiğinde çeşitli avantajlar kazanabiliyor. Üstelik yeni araç satın alan kullanıcılar da bu programdan faydalanabiliyor. Peki Tesla’nın yeni tavsiye sistemi tam olarak ne işe yarıyor ve 1000 kilometrelik ücretsiz Supercharger kullanımı nasıl kazanılıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Referral Sistemi Nedir?

Tesla'nın Türkiye'de yeni aktif ettiği Referral sistemi ile pek çok Tesla kullanıcı ek hediyeler ve avantajlar kazanabiliyor. Tesla Referral sistemi mevcut Tesla kullanıcılarının markayı arkadaşlarına veya çevresine tavsiye etmesini teşvik eden bir ödül programı olarak çalışıyor. Sistem temel olarak kullanıcıların mobil uygulama üzerinden oluşturduğu özel bir tavsiye bağlantısı (referral link) üzerinden ilerliyor.

Herhangi bir kişi bu bağlantı üzerinden Tesla satın aldığında hem aracı satın alan kişi hem de tavsiyeyi yapan kullanıcı belirli avantajlar elde edebiliyor. Tesla’nın açıklamasına göre bu sistemin amacı markaya bağlı kullanıcıların Tesla ürünlerini çevreleriyle paylaşmasını teşvik etmek. Devam eden süreçte de çevresine tavsiyede bulunan kullanıcıların daha fazla avantajdan yararlanmasını sağlamak.

1000 Kilometre Ücretsiz Supercharger Nasıl Kazanılır?

Tesla’nın Türkiye’de aktif ettiği Tesla Referral Sistemi kapsamındaki en dikkat çekici ödül ise 1000 kilometrelik ücretsiz Supercharger kullanımı oldu. Tesla sahiplerine büyük bir avantaj sunan 1000 kilometrelik ücretsiz Supercharger hediyesi sayesinde kullanıcılar elektrik masraflarında büyük bir tasarruf sağlayabilecek. 1000 kilometre ücretsiz Supercharger hediyesini almak için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Bir Tesla kullanıcısı mobil uygulama üzerinden tavsiye bağlantısı oluşturur

Bu bağlantı başka bir kullanıcıyla paylaşılır

Yeni müşteri Tesla siparişini bu bağlantı üzerinden oluşturur

Satın alma tamamlandığında her iki kullanıcı da 1000 km ücretsiz şarj hakkı kazanır

Tesla Tavsiye Sistemi İçin Hangi Kurallar Geçerli?

Tesla’nın paylaştığı bilgilere göre sistem bazı sınırlamalarla birlikte geliyor. Buna göre Tesla kullanıcıları hesapları boyunca en fazla 10 kez sadakat avantajı kazanabiliyor. Ayrıca bir Tesla kullanıcısı bir takvim yılı içinde en fazla 10 sipariş için tavsiye verebiliyor. Siparişin mutlaka tavsiye bağlantısı üzerinden oluşturulması gerekiyor. Şirket ayrıca programın ticari amaçlarla kullanılmasını da yasaklamış durumda. Buna göre:

Tavsiye bağlantıları satılamıyor,

Ücret karşılığı paylaşılamıyor,

Reklam veya teşvik karşılığında kullanılamıyor,

Tesla bu kurallarla programın yalnızca gerçek kullanıcı tavsiyeleri üzerinden işlemesini amaçlıyor.

Editörün Yorumu

Tesla aslında bu hamlesiyle "kullanıcı bazlı büyüme" planlarını aktif ediyor. Zira araç satışını ön plana çıkarmak yerine hediye şarj gibi farklı avantajları sunması aslında markanın ilk etapta kullanıcıları etkilemek üzerine kurulu bir sisteme sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu yöntem "eş dost reklamı" olarak bilinen bir yöntemi de bize işaret ediyor.

Zira Türkiye'de otomobil alımı uzman yorumlarından ziyade "bizim şu arkadaşta kullanıyor çok memnun" şeklindeki yorumlar ile yapılmakta. Bu sistemde hem tavsiye veren hem de tavsiyeyi alan tarafın kârlı çıkıyor olması Tesla'nın oturduğu yerden kolayca reklam yapması anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?