Otomotivde Dengeler Değişiyor: Otokoç 3 Büyük Markayı Satın Aldı!

Türkiye otomotiv pazarında uzun vadede dengeleri değiştirebilecek kritik bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurulu’nun onayıyla birlikte önemli markaların bayilik yapısı el değiştirirken, sektörün en büyük gruplarından biri gücüne güç kattı. İşte detaylar...

Otokoç 3 Dev Markayı Daha Bünyesine Kattı!

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Nazer Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Peugeot, Citroen ve Opel markalarına ait bayilik faaliyetlerini yürüttüğü tesisler ile bu tesislerde bulunan çeşitli varlıkların Otokoç Otomotiv tarafından devralınmasına izin verildi.

Söz konusu karar, Rekabet Kurulu'nun resmi internet sitesinde yayımlandı. Onaylanan devir kapsamında ilgili markalar için satış ve servis hizmeti sunan tüm tesisler ile bu tesislerde yer alan demirbaşlar Otokoç Otomotiv’e geçti.

Böylece Peugeot, Citroen ve Opel markalarının söz konusu bayilik faaliyetleri artık resmi olarak Otokoç çatısı altında yürütülecek. Devirle birlikte operasyonel yönetim ve ticari kontrol de tamamen Otokoç Otomotiv’e devredilmiş oldu.

Bu hamleyle birlikte Otokoç Otomotiv’in Türkiye otomotiv pazarındaki ağırlığı daha da arttı. Halihazırda Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati gibi markaları bünyesinde bulunduran şirket, yeni bayiliklerle birlikte çok markalı yapısını daha da güçlendirmiş oldu.

