Ucuz Model Y’de Cam Tavan Var Ama Kullanamıyorsunuz: Tesla’dan İlginç Tasarruf Hamlesi!

Tesla, geçtiğimiz hafta Avrupa pazarına özel olarak daha erişilebilir fiyatlı Model Y Standard versiyonunu tanıttı. Uygun fiyatıyla dikkat çeken bu model pek çok özellikten yoksun. Ancak cam tavan aslında otomobilde varolmasına rağmen yok. Tesla bu garip olayın nedenini açıkladı. İşte detaylar...

Tesla’nın Ucuz Model Y’sinde İlginç Detay: Cam Tavan Var Ama Görmek Mümkün Değil!

Sosyal medyada “anlamsız bir mühendislik tercihi” olarak yorumlanan bu karara Tesla’nın mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy açıklık getirdi. X (Twitter) hesabı üzerinden konuşan Moravy, bu değişikliğin nedenini “malzeme farkı ve kullanıcı geri bildirimleri” olarak özetledi.

Moravy’ye göre üst segment Model Y versiyonlarında kullanılan camlar, gümüş kaplama IR yansıtıcı bir tabaka sayesinde güneş ışınlarını dışarı yansıtıyor ve kabin sıcaklığını düşürüyor. Ancak Standard modelde bu özel kaplama bulunmadığı için iç mekanın aşırı ısınmasını önlemek amacıyla tavan kumaşla kapatılmış.

Ayrıca birçok kullanıcının daha “kapalı” bir tavan tercih ettiğini belirterek yol gürültüsünü azaltmak adına bu çözümün benimsendiğini ifade etti. Kullanıcıların aklına gelen ilk soru ise şu oldu: “Madem cam kapatılacak, neden doğrudan metal tavan yapılmadı?”

Moravy’nin cevabı net: Model Y’nin yapısal tasarımı cam tavana göre üretildi. Yani üretim hattında metal tavanlı bir seçenek oluşturmak fabrikalarda büyük değişikliklere ve ek maliyetlere yol açacaktı. Cam tavanı koruyup içten kaplamak ise çok daha ekonomik bir yöntem olarak tercih edildi. Kısacası burada otomobil bazlı değil üretim bazlı bir ekonomiden bahsediliyor.

Otomobilin cama göre yapılmış tavan tasarımını değiştirip metal tavana geçiş yapmak yeni Ar-Ge yatırımları, üretim hattındaki kalıpların değişimi, yeni boyama hattı gibi ek maliyetler doğuracaktı. Bu sebeple normal camlar araçlara takıldı ve kumaş ile kapatıldı. Bu sayede düşük üretim maliyeti elde edildi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...