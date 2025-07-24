Otomobilde ÖTV Oranları Neden Değişti? Bakanlıktan Açıklama Geldi

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanun Teklifi kapsamında yeni ÖTV düzenlemesi yapılmasına dair teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kurulu tarafından kabul edilmişti. Bu doğrultuda en az %80, en fazla %220 oranında ÖTV zammı gerçekleştirilecekti.

Zam teklifi sadece içten yanmalı otomobilleri değil; Tesla, BYD, TOGG gibi elektrikli otomobil kategorisine giren araçları da kapsıyordu. Elektrikli araçlardaki ÖTV düzenlemesi normalde 10 iken, şimdi ani bir yükselişte 25'e evrildi. Tesla Model Y ve TOGG T10X yeni fiyatı, elektrikli araç satın almak isteyen kullanıcıları üzecek kadar yükseldi.

Öte yandan, şarj edilebilir hibrit araçlardaki yeni ÖTV oranı %45 oldu. Son olarak klasik hibrit modellerde bu oran %70'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ÖTV düzenlemesinin ana nedenini resmi X hesabından yaptığı duyuruyla açıkladı.

Basın Duyurusu- 24.07.2025 pic.twitter.com/bU3uqLoQDl — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) July 24, 2025

Hazine ve Maliye Bakanlığı : ÖTV Zammı, Cari Açığı Kapatmak İçin Yapıldı

ÖTV düzenlemesi sonrasında bazı modellerin fiyatları fahiş derecede yükselirken, birkaç model için farklı bir durum söz konusuydu. Bu araçlar, ters yönlü bir evrilmeyle indirime girdi. ÖTV zammı sonrası indirime giren araçlar Renault, Fiat, Volkswagen ve Hyundai markalarına ait.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada söz konusu indirim detayına da yer verildi. Söylenene göre bazı araç gruplarında 5 ila 10 puan arasında indirim yapıldığı gibi, bazı modellerdeki ÖTV oranı sabit kaldı. Bakanlığın açıklaması şöyle: