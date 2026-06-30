Samsung'dan Şaşırtan Karar! Galaxy Z Flip Serisi Tarihe Karışabilir

Samsung, akıllı telefon kataloğunu yakında üç yeni modelle genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerini tanıtması bekleniyor. En iyi katlanabilir telefonlar arasına girecek bu üç yeni cihaz hakkında bugüne kadar birçok sızıntı ortaya çıkarken, son gelişme ise özellikle Galaxy Z Flip serisini yakından takip eden kullanıcıları üzecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Z Flip Serisi Neden Sona Erebilir?

Samsung'un dikey olarak katlanabilir telefon serisini sonlandırabileceğine dair iddialar ilk olarak geçen aylarda ortaya çıkmıştı. Şimdi ise güvenilir bir kaynak daha bu iddiayı ortaya attı. Buna göre Samsung'un temmuz ayında tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 8'in ardından yeni bir Flip modeli piyasaya sürmeyeceği öne sürülüyor.

İddiaya göre şirket, bundan sonra kitap gibi katlanabilen Galaxy Z Fold serisine odaklanacak. Bu kararın arkasında ise Z Fold modellerinin daha yüksek kâr marjına sahip olması yatıyor. Evet verilere göre Z Flip modelleri çok daha fazla satıyor ancak kâr marjı Z Fold modellerine kıyasla daha düşük. Bu nedenle şirketin daha fazla gelir elde edebileceği seriye yönelmesi bekleniyor.

Ancak Güney Koreli teknoloji devi bu iddiayı henüz doğrulamış değil. Dolayısıyla şu an için resmî olarak böyle bir karar bulunmuyor. Öte yandan Galaxy Z Flip 8'in yüksek satış rakamlarına ulaşması hâlinde şirketin bu kararından vazgeçebileceği de konuşuluyor.

Serinin Son Modeli Galaxy Z Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Flip 8 modelinin temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu noktada gözler 22 Temmuz 2026 tarihine çevrilmiş durumda. Elbette şirket bu tarihi henüz doğrulamadı. Ancak önceki yıllarda etkinliklerini genellikle temmuz ayında düzenledi.

Söz konusu yeni telefonun teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı da bu etkinlikte netlik kazanacak. Bununla birlikte marka, Z Flip serisini sonlandırıp sonlandırmayacağına ilişkin bir açıklama da yapabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Bence Samsung'un gerçekten böyle bir karar alması şu an için pek mantıklı görünmüyor. Evet Galaxy Z Fold modelleri daha yüksek kâr marjı sunuyor olabilir ancak katlanabilir telefon pazarında geniş kullanıcı kitlesine ulaşan serinin Galaxy Z Flip olduğu da bir gerçek.