Samsung'dan Türkiye'de de Satılan İki Modele One UI 9 Sürprizi: Testler Başladı!

Samsung Android 17 tabanlı One UI 9 sürümünü çok yakında kullanıma sunacak. Şirket dağıtım başlamadan önce uyumlu modellerini genel beta ve dahili olmak üzere iki farklı şekilde test ediyor. Son gelişmeler iki model için daha testlerin başladığı şeklinde. İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Hangi Samsung Telefonlarında Test Ediliyor?

Samsung One UI 9 güncellemesini Galaxy A55 ve Galaxy A54 modellerinde test ediyor. Bazı kaynaklar akıllı telefonlar için sırasıyla A556BXXUFEZF7 ve A546BXXUKGZF1 yazılım sürümlerini markanın sunucularında tespit etti. Bu da söz konusu modeller için testlerin dahili olarak yapıldığı anlamına geliyor.

Bilindiği üzere One UI 9 beta süreci şu anda sadece Galaxy S26 ailesiyle sınırlı. Yani Güney Koreli şirket güncellemeyi en azından şimdilik sadece en son çıkan amiral gemisi telefonlarıyla test ediyor.

Galaxy A55 ve Galaxy A54 One UI 9 Beta Güncellemesi Alacak mı?

Maalesef şu anda Samsung'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak tahmini olarak ilgili telefonlar için herhangi bir beta güncellemesinin gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Yani Galaxy A55 ve Galaxy A54 direkt olarak kararlı güncellemeyi alacak gibi görünüyor.

Galaxy A55 ve Galaxy A54 Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Samsung'un One UI 9'u 22 Temmuz'da piyasaya sürülecek Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte kullanıcılara sunmayı planlıyor. Yani bu katlanabilir telefonlar yeni güncellemeyi çalıştıran ilk modeller olacak. Dağıtım ise bu etkinlikten sonra başlayacak.

Samsung henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da güncellemenin ilk etapta Galaxy S26 gibi en güncel amiral gemisi telefonlara dağıtılması bekleniyor. Bu kapsamda Galaxy A55 ve Galaxy A54'ün ise yamayı ağustos veya eylülde alması ihtimaller dahilinde.

Hangi Samsung Modelleri One UI 9 Güncellemesini Alacak?

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy A57 5G

Samsung Galaxy A37 5G

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 LTE

Samsung Galaxy A07 5G

Samsung Galaxy A07 LTE

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A26 5G

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A16 LTE

Samsung Galaxy A06 5G

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 LTE

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A24 LTE

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab A11

Samsung Galaxy Tab A11 Plus

Samsung Galaxy Tab Active 5

Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro

Editörün Yorumu

One UI 9 güncellemesini heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Zira şu anda kullandığım cihaz One UI 8.5'i çalıştırıyor ve açıkcası bu sürüm pek de beklentilerimi karşılamadı. Ancak One UI 9'un kullanıcıları daha fazla memnun edeceğine inanıyorum. Umarım dağıtım da bir önceki sürümdeki gibi hızlı olur.