Samsung'dan Türkiye'de de Satılan İki Modele One UI 9 Sürprizi: Testler Başladı!
Samsung'un orta segment iki akıllı telefonu için One UI 9 testleri başladı. Peki yeni güncellemeyi test eden modeller hangisi? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung One UI 9 güncellemesini Galaxy A55 ve Galaxy A54 modellerinde test ediyor.
- Bazı kaynaklar akıllı telefonlar için sırasıyla A556BXXUFEZF7 ve A546BXXUKGZF1 yazılım sürümlerini markanın sunucularında tespit etti.
- Bu da söz konusu modeller için testlerin dahili olarak yapıldığı anlamına geliyor.
Samsung Android 17 tabanlı One UI 9 sürümünü çok yakında kullanıma sunacak. Şirket dağıtım başlamadan önce uyumlu modellerini genel beta ve dahili olmak üzere iki farklı şekilde test ediyor. Son gelişmeler iki model için daha testlerin başladığı şeklinde. İşte merak edilen detaylar!
One UI 9 Hangi Samsung Telefonlarında Test Ediliyor?
Samsung One UI 9 güncellemesini Galaxy A55 ve Galaxy A54 modellerinde test ediyor. Bazı kaynaklar akıllı telefonlar için sırasıyla A556BXXUFEZF7 ve A546BXXUKGZF1 yazılım sürümlerini markanın sunucularında tespit etti. Bu da söz konusu modeller için testlerin dahili olarak yapıldığı anlamına geliyor.
Bilindiği üzere One UI 9 beta süreci şu anda sadece Galaxy S26 ailesiyle sınırlı. Yani Güney Koreli şirket güncellemeyi en azından şimdilik sadece en son çıkan amiral gemisi telefonlarıyla test ediyor.
Galaxy A55 ve Galaxy A54 One UI 9 Beta Güncellemesi Alacak mı?
Maalesef şu anda Samsung'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak tahmini olarak ilgili telefonlar için herhangi bir beta güncellemesinin gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Yani Galaxy A55 ve Galaxy A54 direkt olarak kararlı güncellemeyi alacak gibi görünüyor.
Galaxy A55 ve Galaxy A54 Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?
Samsung'un One UI 9'u 22 Temmuz'da piyasaya sürülecek Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte kullanıcılara sunmayı planlıyor. Yani bu katlanabilir telefonlar yeni güncellemeyi çalıştıran ilk modeller olacak. Dağıtım ise bu etkinlikten sonra başlayacak.
Samsung henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da güncellemenin ilk etapta Galaxy S26 gibi en güncel amiral gemisi telefonlara dağıtılması bekleniyor. Bu kapsamda Galaxy A55 ve Galaxy A54'ün ise yamayı ağustos veya eylülde alması ihtimaller dahilinde.
Hangi Samsung Modelleri One UI 9 Güncellemesini Alacak?
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26 Plus
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 Plus
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24 Plus
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23 Plus
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy A57 5G
- Samsung Galaxy A37 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy A17 LTE
- Samsung Galaxy A07 5G
- Samsung Galaxy A07 LTE
- Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Samsung Galaxy A06 5G
- Samsung Galaxy A55 5G
- Samsung Galaxy A35 5G
- Samsung Galaxy A25 5G
- Samsung Galaxy A15 5G
- Samsung Galaxy A15 LTE
- Samsung Galaxy A54 5G
- Samsung Galaxy A34 5G
- Samsung Galaxy A24 LTE
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10
- Samsung Galaxy Tab S10 Plus
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9 Plus
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE
- Samsung Galaxy Tab A11
- Samsung Galaxy Tab A11 Plus
- Samsung Galaxy Tab Active 5
- Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Ekranıyla Çıtayı Yükseltecek!
Samsung'un merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın ekran çözünürlüğüyle ilgili dikkat çekici bir sızıntı ortaya çıktı.
Editörün Yorumu
One UI 9 güncellemesini heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Zira şu anda kullandığım cihaz One UI 8.5'i çalıştırıyor ve açıkcası bu sürüm pek de beklentilerimi karşılamadı. Ancak One UI 9'un kullanıcıları daha fazla memnun edeceğine inanıyorum. Umarım dağıtım da bir önceki sürümdeki gibi hızlı olur.