1 Milyon TL İçin Yüzde 0 Faiz! Togg'dan Yeni Kredi Desteği!

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg yeni yıla girmemize 1 ay kala önemli bir kredi finansman desteği açıkladı. Bu destek sayesinde pek çok kişi yüzde sıfır faiz kampanyasından yararlanarak elektrikli sedan modeli T10F'i satın alabilecek. 1 milyon TL için yüzde sıfır faizli kredi desteği ve detaylar haberimizde...

Togg T10F İçin 1 Milyon TL Faizsiz Kredi Açıkladı! İşte En Güncel Togg Kampanyaları!

Togg yıl sonuna yaklaşırken dikkat çeken bir finansman kampanyasını devreye aldı. Şirket, elektrikli sedan modeli T10F’i satın almak isteyen müşterilere 1.000.000 TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi sunmaya başladı. Son haftalarda duyurulan 800 bin TL’lik seçenek güncellenmiş durumda ve artık hem V1 hem V2 versiyonları bu yeni limitten yararlanabiliyor.

623 km menzile sahip T10F, markanın en yeni modellerinden biri ve özellikle Avrupa açılımı sırasında öne çıkmıştı. Yeni kampanya ile birlikte 12 ay vadeli 1 milyon TL faizsiz finansman, sedan almayı düşünen kullanıcılar için önemli bir satın alma avantajı sunuyor. Bu destek daha önceki kampanyalarda yer almayan bir kredi oranı olduğu için Togg cephesinde ciddi bir yıl sonu hamlesi olarak görülüyor.

Togg’un popüler SUV modeli T10X’te faizsiz kredi tutarı 800.000 TL seviyesinde sabit kaldı. Şirket T10X için limit artırmamış olsa da iki modelde aynı anda faizsiz finansman sunulması yıl sonu satışlarını hızlandırmayı hedefleyen bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Peki siz Togg T10F’in 1 milyon TL’lik faizsiz kredi kampanyasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...