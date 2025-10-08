Honor'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

Honor'un tanıtmaya hazırlandığı Magic 8 Pro'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan görsellere göre serinin yeni telefonu çok şık bir tasarıma sahip olacak. Telefon, şık tasarımın yanı sıra çok güçlü işlemci, yüksek çözünürlüklü kamera ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özellikle de öne çıkacak.

Honor Magic 8 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Honor Magic 8 Pro'nun iki farklı görüntüsü paylaşıldı. Bu görüntüler, telefonun arka yüzeylerinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Arka yüzeyde daire şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş konumlanacak.

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Honor Magic 7 Pro'da da daire şeklinde bir kamera modülü tercih edilmişti. Görünüşe göre Magic 8 Pro, serinin önceki modeline çok benzer bir tasarım ile gelecek. Görselde telefonun beyaz renk seçeneğine sahip sürümü bulunuyor ancak birden fazla renk seçeneği sunulması bekleniyor.

Honor Magic 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamear ve 200 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Honor'un yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor X9d 5G'de Snapdragon 6 Gen 4 tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile bilrikte gelecek telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Telefonda 7.200 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Telefon ayrıca 120W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Honor Magic 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Honor Magic 8 Pro'nun 16 Ekim 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.