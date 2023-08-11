Türk Oyunculardan Overwatch 2'nin Steam Sürümüne Büyük Tepki!

Oynaması ücretsiz FPS oyunu Overwatch 2, Steam isimli dijital platforma eklendi ve kısa süre içerisinde büyük bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Popüler oyun, oyuncular gelen olumsuz eleştiriler nedeniyle "son derece olumsuz" etiketine sahip oldu.

Overwatch 2'nin Steam Sürümüne Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan Overwatch 2'nin PC versiyonu, uzun bir süredir yalnızca Battle.net üzerinden oynanıyordu. Blizzard Entertainment tarafından alınan karar sonucunda Overwatch 2, dijital platform Steam'e de eklendi.

Overwatch 2, Steam'e eklendikten kısa süre içerisinde büyük bir tepki ile karşı karşıya kaldı. Overwatch 2'nin Steam sürümünün Türkçe dilini desteklememesi dikkat çekti çünkü oyunun Battle.net platformdaki versiyonunda Türkçe dil desteği bulunuyor.

Overwatch 2 Steam'e çıktı fakat oyuncular tarafından büyük bir tepkiye maruz kaldı. Oyuna yapılan 27.576 incelemenin sadece %14'ü olumlu.



BattleNet sürümünde Türkçe dil desteği bulunan oyunun Steam sürümünde Türkçe dil desteği yok. pic.twitter.com/dxb8QeMXSV — Tamindir.com (@Tamindir) August 11, 2023

Steam'de oyunun desteklediği diller arasında İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça dahil olmak üzere pek çok dil bulunuyor. Türk oyuncular, oyunun Battle.net'te Türkçe dilini desteklerken Steam'de desteklememesine tepki gösterdi.

Steam sayfasında yapılan 27 bin 576 incelemenin yalnızca yüzde 14'lük kısmı olumlu durumda. Yakın zamanda oyunun Steam sürümünün de Türkçe dilini destekleyip desteklemeyeceği henüz bilinmiyor.

Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Overwatch 2'nin Steam versiyonunun Türkçe dilini desteklememesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.