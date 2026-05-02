120W Hızlı Şarja Sahip Telefona Yeni Renk Seçenekleri Geldi

iQOO'nun bütçe dostu telefonu Neo 10'a yeni renk seçenekleri geldi. Şimdiye kadar iki renk seçeneği ile sunulan cihaz, son eklenen renklerle birlikte çok daha geniş bir renk yelpazesiyle kullanıcıları karşılıyor. Bu sayede Android telefon artık daha fazla tarza hitap ediyor. Cihazın bu arada Qualcomm'un güçlü bir işlemcisine sahip olduğunu belirtelim.

iQOO Neo 10'a Hangi Renk Seçenekleri Eklendi?

iQOO tarafından alınan karar ile birlikte Neo 10'a siyah ve beyaz renk seçenekleri eklendi. Şimdiye kadar sunulan renkler arasında "Inferno Red" ve "Titanium Chrome" yer alıyordu. Son eklenen renk seçenekleri ile birlikte toplam renk seçenekleri 4'e yükseldi. Bu arada Inferno Red'in beyaz ve turuncu renk tonlarından oluştuğunu, Titanium Chrome'un ise krem rengine sahip olduğunu belirtelim.

iQOO Neo 10'un Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 5.500 nit

İşlemci : Snapdragon 8s Gen 4

RAM Seçenekleri : 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama Seçenekleri : 128 GB / 256 GB / 512 GB

Ana Kamera : 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera : 32 MP

Batarya : 7.000 mAh

: 7.000 mAh Hızlı Şarj: 120W

iQOO Neo 10'un Ekran Özellikleri Neler?

Neo 10, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 5.500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu net şekilde hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Neo 9'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1400 nit parlaklık tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni model çok daha yüksek parlaklık değerine sahip. Yenileme hızı ise iki telefonda da aynı seviyede. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

iQOO Neo 10'un İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi yer alıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli şekilde çalışıyor. İşlemcinin 3.21 GHz ve 3.0 GHz hızında çalışan çekirdekleri oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.0 GHz hızındaki çekirdekleri ise video izlemek ve internette gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor.

Söz konusu işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 119 FPS'te, Asphalt Legends'ı ortalama 57 FPS'te, CarX Street'i ise ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor. Snapdragon 8s Gen 4 daha önce Nothing Phone 3 ve POCO F7 dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti.. Serinin önceki modeli iQOO Neo 9'da Snapdragon 8 Gen 2 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

iQOO Neo 10'un Kamera Özellikleri Neler?

Neo 10'un arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Neo 9'da ise 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel ön kamera mevcut.

iQOO Neo 10 Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Neo 10'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Neo 10'un da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO Neo 10'un Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 31.999 rupi (15.245 TL)

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 33.999 rupi (16.197 TL)

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 35.999 rupi (17.150 TL)

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 40.999 rupi (19.532 TL)

16 GB RAM: 512 GB depolama: 45.999 rupi (21.914 TL)

iQOO Neo 10 için belirlenen 31 bin 999 rupi başlangıç fiyatı, güncel kur ile birlikte 15 bin 245 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 31 bin TL civarında olabilir. iQOO Neo 10'un Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Siyah ve beyaz renk seçenekleri, bence Neo 10'un daha şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Telefon, şık tasarımın yanı sıra özellikleri de dikkatimi çekti. Cihazın CarX Street gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini söyleyebilirim. Bu arada AMOLED, çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor.

Bir telefonda işlemci ve ekranın yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. Neo 10'un yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu belirteyim. Cihaz ayrıca kısa sürede şarj olabiliyor.