Apple'ın En Sevilen Ürünleri: 6 Yıllık iPhone İlk 3'e Girdi!

AnTuTu'nun paylaştığı rapor ile birlikte en sevilen Apple ürünleri belli oldu. Listenin büyük bir kısmını iPad'ler oluşturdu Altı yıl önce piyasaya sürülen iPhone 12 Mini ve iPhone SE 2 ise ilk beşte yer aldı. Listede ayrıca iPad Air 4'ten iPhone 8'e kadar pek çok cihaz bulunuyor. Peki, Apple'ın en sevilen cihazı hangisi?

iPad Air 4: %96,92 iPhone 12 Mini: %95,78 iPad Mini 7: %95,56 iPhone SE 2: %94,76 iPad Pro 4 (12,9 inç): %94,74 iPad Pro 2024 (11 inç): %94,14 iPad Air 5: %93,81 iPhone 16e: %93,33 iPad Pro 5 (12,9 inç): %93,16 iPhone 8: %93,13

Daha önce en güçlü Android telefonlar, en iyi orta segment telefonlar ve en güçlü Android tabletler listelerini paylaşan AnTuTu, bu kez en sevilen Apple ürünlerini duyurdu. Listenin ilk sırasında yüzde 96,92 kullanıcı memnuniyeti oranıyla iPad Air 4 konumlandı. 2020 yılında tanıtılan bu cihaz, gücünü A14 Bionic işlemcisinden alıyor. Tablet Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1640 x 2360 piksel çözünürlük sunuyor.

Yüzde 95,78 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip olan iPhone 12 Mini, ikinci sırada yer aldı. 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü A14 Bionic işlemcisinden alan telefonda ayrıca 4 GB RAM ve 2227 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Listenin üçüncü sırasında yüzde 95,56 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip iPad Mini 7 bulunuyor. 8,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1488 x 2266 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü A17 Pro işlemcisinden alan tablette 8 GB RAM yer alıyor.

Yüzde 94,76 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip iPhone SE 2 dördüncü sırada konumlandı. Gücünü A13 Bionic işlemcisinden alan telefon, Retina IPS LCD ekran üzerinde 750 x 1334 piksel çözünürlük sunuyor. 3 GB RAM'e sahip telefonda 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği mevcut.

Beşinci sırada iPad Pro 4 (12,9 inç) yer alıyor. 12,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, 2048 x 2732 piksel çözünürlük sunuyor. Bu tableti yüzde 93,81 kullanıcı memnuniyeti oranıyla iPad Air 5 takip etti. Sekizinci ise yüzde 93,16 kullanıcı memnuniyeti oranıyla iPhone 16e, dokuzuncu sırada ise yüzde 93,16 kullanıcı memnuniyeti oranıyla iPad Pro 5 (12,9 inç) bulunuyor.

En Sevilen Apple Cihazları Neye Göre Belirlendi?

Apple'ın en sevilen cihazları listesi, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayanıyor. Yani bu listenin, kullanıcıların kendi cihazları hakkındaki öznel değerlendirmelerine dayandığını ve cihazların performansı ile ilgili olmadığının altını çizelim.

Editörün Yorumu

AnTuTu'nun paylaştığı listeyi göz önünde bulundurduğumda bazı telefonların yıllar geçmesine rağmen hâlâ çok sevildiğini söyleyebilirim. Örneğin 2020 yılında piyasaya sürülen iPhone 12 Mini, listeinin ikinci sırasında konumlandı. iPhone 12 Mini ile aynı ekran boyutuna sahip fakat ondan çok daha güçlü işlemciye sahip iPone 13 Mini'nin listeye girememesi dikkatimi çekti.