Konsol Satışlarında Fark Açıldı! Lider Kim?

Her yıl kasım ayının dördüncü cuma günü başlayan Kara Cuma indirimleri bu yıl da oyun pazarını canlandırdı. İndirim dönemi boyunca konsol satışlarında büyük bir hareketlilik yaşandı. Son olarak hangi markanın zirvede yer aldığı da netleşti. Peki en çok satış yapan üretici hangisi oldu? İşte açıklanan sıralama...

Kara Cuma, Konsol Satışlarını Hareketlendirdi

Kara Cuma döneminde oyun konsollarına olan ilgi bu yıl da hızla yükseldi. Hem gelir hem de satış adedi açısından dikkat çekici bir artış görüldü. NielsenIQ ve GSD’nin hazırladığı rapora göre konsollardan elde edilen toplam gelir yüzde 14 arttı. Satılan ürün sayısı ise geçen yıla kıyasla yüzde 7 yükseldi.

Zirvenin sahibi ise açık şekilde Sony oldu. PlayStation modelleri Birleşik Krallık’taki tüm konsol satışlarının yüzde 62’sini oluşturdu. Özellikle PS5 ve PS5 Slim’in beklenenden daha yoğun talep görmesi bu başarıda önemli rol oynadı. Tabii bu talebin sebebi de yüksek indirim oranlarıydı.

Nintendo tarafı da güçlü bir performans sergiledi ve toplam satışların yüzde 23’lük kısmını elde etti. Microsoft cephesindeki tablo ise daha sakin kaldı. Xbox Series S ve X modelleri toplam konsol satışlarının yalnızca yüzde 10’unu oluşturdu. Xbox’ın bu dönemde geri planda kalmasının en büyük nedeni rakiplerine göre daha düşük indirim oranları oldu. Bu durum da doğal olarak doğrudan satışlara yansıdı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.